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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:11 BJT

全球金市：金价持稳，上个交易日曾录得五周来最大跌幅

金价隔夜曾跌至一周低点1,117.35美元，本周目前跌幅约为3%。

美国12月期金 持平于每盎司1,124.70美元。

一项衡量美国企业投资计划的指标在7月录得逾一年最大增幅 ，该数据周三支撑美元上扬并压低金价。金价现在较8月21日触及的七周高点下跌近4%。

投资者还继续关注中国股市动向。中国股市沪综指周三收跌1.3%续创八个半月新低，并连续第五日下跌。 (完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化

(编译 王颖/王兴亚；审校 张若琪/白云)

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