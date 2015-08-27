港报社评：公立医院切错肺，重建信誉须惩处--信报8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
原本接受眼科手术，最终被诊断为肺癌，切除四分一肺部之后才发现出错，病人其实只是患上肺结核而已，割肺手术根本是多此一举。这样的乌龙个案乍听起来荒谬绝伦，应属于天马行空的电影闹剧情节，偏偏是一宗有血有肉也有泪的真人真事，我们不禁要问，一向先进优秀的香港医疗系统还信得过吗？肇事的东区医院，可以怎样赔偿事主的损失？
不幸被错误切除右下肺叶的是一名64岁男病人，前往东区医院接受眼科手术之前，进行身体检查包括X光照肺，院方发现肺片显示有阴影，于是安排他抽取肺部组织化验，报告结果为恶性，诊断患上肺癌。东区医院随后将病人转介玛丽医院，本月21日接受切肺手术，玛丽医院在手术之后却发现，切除出来的组织并没有癌细胞，病人只是患上肺结核，于是通知东区医院。
港岛东医院联网表示，未确定是哪个环节出现偏差，可能是发生在抽取肺组织放在容器时，或标本送到实验室初步处理时出错，事主的肺组织样本相信被另一名肺癌病人的样本污染。院方成立调查委员会追查原因，八个星期内提交报告。据说，事主已经出院，错切肺叶不影响其正常生活，但往后不能做剧烈运动。
一直以来，医护人员受到社会尊重和信赖，可惜近年医疗事故频生，信誉大打折扣，有人谑称医生其实是＂医死＂。例如2008年，北区医院一名36岁女病人因为左边乳房有硬块而求诊，院方确诊为患上乳癌，整个左乳切除后才证实肿瘤不是恶性，只是良性瘤，手术前检测的癌细胞样本并非来自事主。无端端验错乳癌割错胸，造成无可挽回的＂无乳问苍天＂，公立医院有汲取教训吗？医护人员有受到应得的惩处吗？
当然，医疗失误非香港独有，类似的乱施手术个案在台湾也有发生，2006年，林口长庚医院外科主治医师叶俊男被法庭判处三个月有期徒刑，原因是他在2001年错判林姓妇人罹患乳癌，开刀切除左乳和左腋淋巴腺，事后证实摆乌龙，犯了业务过失致重伤害罪。
是否应该把犯错的医生定罪送进监狱，也许值得商榷，可是按照香港惯常的处理模式，手术失误之后即使控罪成立，大多数仅仅是由相关机构如医委会谴责两句了事，医院派代表鞠个躬、道个歉，有关人员连吊销牌照也极罕见，显然缺乏足够的阻吓作用。
深入检讨，分析事故，汲取经验，看来还要加把劲，因为言犹在耳，东区医院却出现这宗严重断错症事件。食物及衞生局局长高永文就此个案表示，医管局有需要严肃跟进及详细调查，找出样本污染原因。虽然本地公共医疗设施和人手长期不足，但失误一宗亦嫌多，局长本身是医生，紧张是应有之义，我们同时认为，高永文除了彻底调查事故原因之外，也有必要加强问责，向失误人员施以适切的惩处，否则医疗系统难以重建威信。（完）
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