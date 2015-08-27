港报社评：实施标时须顾承受力，劳资讲数要理性务实--明报8月27日

标准工时委员会历经两年多讨论，进入实质＂讲数＂阶段，就是按政府经济顾问提交的报告，深入讨论。报告列出的参数组合，表面上有点复杂，不过，数据不会说谎，各个参数组合实际上说明一旦实施标准工时制度的影响，极具参考价值。正常情况下，按数据做选择，理应不会有太大困难，只要本诸理性务实，衡量各个不同参数组合反映的情况，既做到＂有偿加班＂，让雇员得到合理待遇，而增加的薪酬成本，雇主、社会和经济都可以承受，则标准工时就可以在最大共识的基础上实施。

标准工时是透过立法规定雇员每周工作时数，若雇员工作时数超过规定，视为有偿加班，雇主要支付加班补水。长期以来，本港因为未立法规定标准工时，普遍行业存在＂长工时、无偿加班＂的问题，大部分雇员因为缺乏议价能力，只能哑忍。劳工界10多年前推动标准工时立法，目的为扭转雇员的不公平处境，可以理解。

若实施标准工时，雇员无偿加班不再，雇主维持原来营运方式，就要付出更多薪酬成本，因此雇主抗拒实施标准工时，这个取态也可以理解。在有关标准工时的讨论中，资方视之为洪水猛兽，认为一旦实施，将有不少企业倒闭，特别是对中小企业冲击尤大，云云，理据与当年反对实施最低工资如出一辙。最低工资未对营商环境构成冲击，个别为此发盈警的连锁快餐企业，反而出现历来仅见的高盈利，这是商界因应转变适时调整方针，例如增加机械化、以各种名目加价的结果；从最低工资看标准工时，可能也是灵活多变商人另一次推动业务发展的机会。事实上，资方暂时放下恫言，愿意＂讲数＂，应可视为推动标准工时的积极进展。

政府经济顾问的报告，以打工仔每月收入1.5万元划线，报告列出的参数组合，显示对一些行业影响较大，市民要为此埋单。以保安业为例，目前约8万人月入低于1.5万元，若标准工时定于44小时及加班补水为工资1.5倍，在不扣减工时下，雇员平均工资增幅为15%，整个保安行业薪酬成本增加约19亿元。这个成本增加若由业主分担，每户管理费需加约10%。若企业不肯付出加班补水，须减雇员工时以符合法例要求，雇员平均工资减幅为28%；另外，报告估计，若保安业减少工时，整体行业需增聘4.53万人，相等于行业雇员人数约30%。由此可见，若实施标准工时，将使保安业薪酬成本大增，对业内生态，也会带来冲击和转变，相关影响不宜小觑。

报告指出，若按上述划线准则，而雇主以盈利抵消增加的支出，会有约7000个企业转盈为亏，涉及18.7万名雇员，其中以饮食业情况较严重，涉及1210个企业，其次是零售业，约有740间。报告以较极端的状况估计，事实上，很难想像受影响行业全无相应动作。以最低工资为例，涉及行业企业起码把增加的成本转嫁给消费者，盈利未被蚕食，至于会否趁机赚得更多，端视他们的营商手法了。报告估计的最坏情况应该不会出现，因此参考价值不大。

不过，一些行业面对的问题确实存在，除了保安业，安老业劳工密集，不少院舍长期缺乏足够人手，若实施标准工时，业界营运或会面对更多变数。因此，就一些行业是否实施标准工时，不宜孤立来看，应结合例如是否准予放宽输入外劳来审视，否则实施之后，却使不少安老院舍难以营运下去，届时衍生的问题更难处理。

总之，本诸理性务实，整理出现阶段各方都可承受的标准工时方案，应该是劳资双方的共同目标。标准工时在其他国家地区实践的经验，说明此乃打造公平公义社会的重要工具之一，实施之后，对塑造良好劳资关系会起到积极正面作用，也有助于营造社会和谐的氛围与环境。（完）

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