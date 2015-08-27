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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:14 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆暂时企稳，关注上海股市走势

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* 美元兑日圆暂时处于119.50-120.50区间，大多在120.00附近交投

* 有一些期权到期，行权价在120，金额为3.12亿美元

* 美元兑日圆在亚洲盘迄今的区间为119.82-120.37，从120.50起一路向上有卖单

* 日本进口商逢低买进

* 即便沪综指今日继续下跌，影响可能不大

* 昨日尽管中国股市下跌，但美股仍收高。中国股市今天若上扬将非常利好日股

(完)

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