港报社评：检讨制度强化责任，杜绝严重医疗事故--文汇报8月27日

东区医院发生严重医疗事故，将一名病人的肺组织样本与另一名确诊恶性肿瘤病人的组织样本交叉污染，导致病人被误诊为肺癌而接受不必要的右下肺叶切除手术。无癌被当有癌治，东区医院这起事故性质之严重，令人震惊，暴露出医院化验室在流程监管上的明显漏洞和严重人为疏忽，医管局必须以零容忍态度彻查事故原因，严肃处理相关责任人，给病人家属及公众一个公道、明确的交代。医院是救死扶伤的地方，医疗事故一宗也嫌多，当局必须从制度堵漏和提升医护责任心两方面着手，配合适当的奖惩机制，将医院内人为出错的几率降到最低，如此才能不辜负市民对本港医疗系统寄予的信任和希望。

目前，病理化验是医生判断病情的主要手段，也是较为可信的诊断方式，尤其是肿瘤症这种危急病例，更是相当依赖病理化验。化验结果有无患癌，后续治疗方法截然不同，一旦搞错轻则贻误病情，重则危及生命，绝对不容有丝毫错失或疏忽。然而，东区医院的化验师却将一名只是患有肺结核的长者肺部组织样本，混入另一名确诊患有恶性肿瘤病人的活组织细胞，检验样本出错导致诊断出错，诊断出错再导致错误手术。

从过程来看，东区医院这起医疗事故，明显是由制度和人员两方面的因素导致。制度方面，化验室的流程管理和监督机制在事件中完全缺位、失灵，并没能起到纠错堵漏的作用；人员方面，相关化验师缺乏责任心，没有将病人安危视为头等大事，这才粗心大意地＂混淆＂了不同样本，造成了后续的误判。化验室内样本出现交叉污染，是不可容忍的低级错误，本应能够透过机制和人员＂双把关＂来杜绝，这次却完全失效。因此，医管局当务之急除了查清事故成因，严肃追究惩处责任人，还应该切实就医院管理和程序上的漏洞作出改善，提升医护人员素质，建立奖惩制度，保障病人的生命安全。

有医疗界人士指出，即便化验室的错误导致了病理报告有误，但若能在手术前覆检病理报告，这起事故便有机会避免。然而，覆检病理报告的做法在公立医院并无统一标准，往往由各家医院自订流程处理，而且就算是癌症个案，一旦确诊，在手术前一般不会进行覆检，这显然是覆检机制的一大漏洞。事实证明，仅靠单一的病理化验，会令病人承担巨大的生命健康风险。当局宜进一步探究完善覆检机制的做法，建议强制性规定所有重大手术前必须完成病理覆检，以此降低出现事故的风险。另外，再完善的制度也需依靠从业人员来执行贯彻，医护人员的责任心决定了制度以外＂人祸＂发生的概率，因此医管局还须在从业者责任心的培养、保持、提升方面，倾注更多的努力，将此当作一项恒常的工作有计划地推动，避免重大医疗事故的发生。（完）

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