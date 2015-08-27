港报社评：减标时副作用，慎选推行时机--星岛日报8月27日

百多亿元额外成本的推算基础，是假设每周标准工时定在44小时，超时补水去到一倍半，即实际收入两工半，以及所有月入不逾1.5万元的工人皆可受惠。另一个极端，是标准工时52小时，超时只得双工，只惠及月入不逾1万元的雇员，涉及额外成本只是1亿多。 现时不少企业超时没有补水，估计日后硬性规定补水至少要增加一倍半工资的机会甚微。主要的平衡点，在于工时钟数和受惠人数。计及雇主的负担能力，想愈多人受惠，标准工时就要定得宽一点，容许收入相对较高的雇员也纳入受惠网。 亚洲金融风暴和楼市泡沫爆破后，本港经济收缩，企业压缩人力成本，减薪裁员，不少打工仔为保饭碗，工时愈来愈长，位居世界前列。标准工时的概念，是让雇员有合理的作息平衡。要达到这个目的，必须掌握好制度设计和落实时机，以及达不到目的之余还产生众多重大副作用。 其中最明显的副作用，是企业成本增加，当局估计对较长工时的行业影响较大，而转盈为亏者以劳动密集行业的中小型企业为主，如果支持不下去而倒闭，会多了人失业。一部分雇员受惠于超时补水而＂加薪＂，另一部分雇员却连饭碗都失去。 当局早前调查打工仔意愿，不少人回应如果会减少收入就不愿意减短工时。如果推出标准工时的经济环境，像今天般处于全民就业，雇主难招聘雇员，只好叫现有雇员继续加班，不能达到改善作息平衡的原意，作用只是促成一次集体大加薪，当局不得不顾虑到出现工资和通胀你追我逐、螺旋向上的效应。 另一方面，在经济差、严重人浮于事的环境下推出标准工时制度，企业缩短原有员工上班时间，不愁请不到额外人手，有助降低失业率，原有员工收入却可能下降。 以每更12小时的物业保安员为例，雇主为免超时补水而缩为八小时一更，其余四小时另聘人手，变成由三个人分摊本来两个人的工作，毋疑增加了就业机会，原本雇员却要承受收入减少三分一之苦。 政府几年前推出最低工资制度，事前曾担心会有企业承受不起额外成本而倒闭，推高失业率，全因时机掌握得宜，遇到经济向上，基层人士待遇改善之余又可保饭碗。标准工时的副作用更多，事前须更加周详评估对经济和就业的长短期影响，推行时机就更须准确掌握。（完）