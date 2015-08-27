版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:28 BJT

中信期货：中国期指多头主力介入意愿增强

以下内容节选自8月27日的《期货日报》：

最近5个交易日期指的表现可以用惨烈来形容。即便是周二央行意外再度双降利好出台，但周三盘中也只是激起了涟漪，最终除IH外几乎全部再度收跌。三大期指品种IF、IH、IC主力合约5个交易日跌幅分别达到27.8％、23.5％和33.7％。不过周三收盘期指持仓数据显示，虽然资金不太乐观，但也不宜过分悲观。

　　期指总持仓下降显示投资者谨慎，对市场企稳不利。但净持仓有一定改善，多头进场意愿增加，而且贴水过度后有修复需求。加上技术明显超跌，因此预计期指将振荡筑底，不必过分悲观。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐