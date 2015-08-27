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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:29 BJT

国泰君安期货：大连鸡蛋期货短期弱势难改

以下内容节选自8月27日的《期货日报》：

最近，鸡蛋期货弱势下跌，主力1601合约跌破4000元/500千克。从鸡蛋的基本面来看，鸡蛋期货短期弱势难改，逢高抛空为宜。

　　总体来说，蛋鸡秋季补栏小高峰即将来临，鸡蛋供应将逐渐宽松。而随着节日备货行情结束，鸡蛋需求将趋于平淡。在供过于求的格局下，鸡蛋期货中长期上涨空间有限。短期来看，鸡蛋现货上涨乏力，全球商品市场弱势下跌，虽然大中院校开学对鸡蛋需求有所提振，但鸡蛋期货弱势格局难以改变，后市仍有下行空间。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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