版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:39 BJT

国际油市：油价上涨，受美国原油库存下降和良好美国数据提振

“本地正...摆脱汇率的部分影响，转而消化库存下降和工业前景好于预期等因素，”CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy称。

美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，8月21日止当周原油库存减少550万桶，为6月初以来最大单周降幅，与分析师预估的增加100万桶相左。这与行业组织美国石油协会(API)周二晚间的报告相符。

其他金融市场方面，美国股市反弹帮助安抚了投资者的脆弱神经，避险情绪缓解推动美元上扬。

美国商务部周三公布，7月扣除飞机的非国防资本财订单、即所谓的核心资本财订单增加2.2%，为去年6月以来的最大增幅。外界将该数据视为衡量企业支出计划的指标而加以密切关注。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 白云/王兴亚；审校 许娜/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐