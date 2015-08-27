中国商品：人民币贬值后中国大豆进口减缓--交易商

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
另一名交易商表示，12月大豆订购基本仍无人问津，但进口商不愿入市。这对美国出口商并非好事，因为该国今年大豆料将丰收。
美国今年迄今的大豆出口形势低迷，只成交不到1,000万吨，为五年来最低水平。由于南美大豆预计将在今年第四季主导中国市场，美国大豆出口将面临更大压力。第四季通常是美国大豆的销售高峰期。
根据海关数据，中国7月进口创纪录的950万吨大豆，较前月大增17.4%。
据中国国家粮油信息中心估计，该国在截止9月年度的大豆进口量可能达到7,600万吨的纪录高点，较上年增长8%。
交易商认为，若以人民币计价的豆粕价格改善，将帮助推升压榨利润率，并缓和需求降温的影响。
“如果豆粕价格没有上升，那么加工商将不得不承受亏损，”第一位交易商表示。“豆粕和豆油价格应会上涨，因为美元走势比人民币强劲得多。”(完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价