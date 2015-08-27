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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:36 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在人民币中间价出炉后升至日高

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* 澳元兑美元升至日高0.7140，此前人民币兑美元中间价续创逾四年低点

* 澳洲资本支出将提供交投线索

* 传闻称在0.7155上方有停止单，或将受到关注

(完)

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