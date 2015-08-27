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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:43 BJT

良运期货：风险偏好提升，沪金遭抛售

以下内容节选自8月27日的《期货日报》：

昨日，在美元走强和中国央行降准降息提振全球市场风险偏好的背景下，金价出现了较大幅度的回调走势。沪金主力1512合约收盘报236.8元/克，比上一交易日结算价下跌1.89%。

　　之前沪金上涨的最大驱动因素来自人民币贬值引发的保值需求，这一点从前期金价内强外弱的表现可见一斑。李克强总理25日下午明确指出，“当前人民币汇率不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平上的基本稳定”。这意味着人民币持续贬值的可能性非常小，降低了黄金保值买盘的入场热情。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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