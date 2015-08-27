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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:47 BJT

宝城期货：多空分歧加剧，郑州动力煤持仓回升

以下内容节选自8月27日的《期货日报》：

自7月动力煤期货扩大跌幅以来，动力煤期货总持仓量触底回升，呈现稳步增长态势。这表明市场观点有所分化，多空分歧加剧。同时，全球金融市场的恐慌抛售情绪与政府救市政策相互交织，也令全球大宗商品市场的波动性增大。不过，动力煤基本面依然偏弱，短期内继续持有空单的胜率可能更大。 　　 　　动力煤市场依旧呈现需求低迷、供给过剩的局面。在全球大宗商品市场悲观氛围升温、行情剧烈波动的时期，动力煤期货总体易跌难涨。虽然资金面的多空分歧较为严重，但是行情仍可能以弱势振荡为主，投资者注意适时了结空单盈利。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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