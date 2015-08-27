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债券 | 2015年 8月 27日 星期四 10:22 BJT

标题新闻：美国债券型基金8月19日止当周资金外流23亿美元，为连续第四周流出--ICI

注：ICI为美国投资公司协会的简称
    
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