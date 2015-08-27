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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 10:18 BJT

中俄能源：俄气或把对中国启动天然气供应时间由2019年延后两年

路透莫斯科8月26日 - 俄罗斯最大天然气供应商--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) 周三暗示，可能将开始向中国供应天然气的时间，由之前宣布的2019年再延后两年。

俄气周三表示，“依据合约，供应将于2019年5月至2021年5月期间启动，”这是该公司首度承认时间可能推迟。

俄气一名发言人士表示，开始供应天然气的时间框架，仍在合约的责任范围内。

由于油价重挫与中国经济放缓，部分分析师对俄国大动作提振与中国贸易往来的雄心表示怀疑。石油是俄罗斯的主要出口商品。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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