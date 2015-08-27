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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 10:01 BJT

光大期货：中国消费放缓，油脂上行承压

以下内容节选自8月27日的《期货日报》：

周三在央行降息、降准的政策性利好因素带动下，股市盘中反弹带动商品弱势跟涨。截至当日收盘，棕榈油主力1601合约期价收于4138元/吨，较前日低点4088元/吨上涨50元/吨。在美豆再创新低、油脂需求疲软的利空因素影响下，后市油脂将继续振荡寻底。

近期美国农业部公布的作物生长报告显示，美豆优良率不断提高，市场普遍预期今年秋季美豆将再度丰产，全球豆类品种供应压力不断加大。技术图表显示，美豆主力合约跌破900美分/蒲式耳整数支撑后，期价不断下行。周二晚间，低位买盘介入，美豆主力合约期价盘中反弹，但尾市回落。目前，美豆主力合约期价在850—900美分/蒲式耳区间波动，国内油、粕市场上行承压。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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