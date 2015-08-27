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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 10:13 BJT

台湾股市：受美股反弹带动上扬，台积电和奕力领涨

全球晶圆代工龙头台积电 上涨2%。

大立光电 上扬5%。该公司向苹果 供应手机相机镜头。

奕力 触及10%涨停，报48.55台币。台湾最大的芯片设计厂商联发科技 表示，其子公司计划以每股51台币的价格收购奕力。(完)

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