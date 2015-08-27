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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 10:02 BJT

瑞达期货：大连豆粕期货买盘强劲，仍处于偏多趋势中运行

以下内容节选自8月27日的《期货日报》：

豆粕1601合约近日放量下探接近2600元/吨时，受买盘明显支撑，周一和周二的K线组合可合并为一带长下影线的十字星K线，这意味着下方买盘十分强劲。因此，前几个交易日的下破行为属于短暂性向下假破动作，这也意味着豆粕期货价格总体上仍处于偏多趋势中运行。

　　MACD指标绿柱重新收缩，而DIFF有重新上拐并向上交叉DEA趋向，关注未来两个交易日的指标变化情况，若出现向上交叉则加码多单，若向下扩散，则多单止损。

　　操作上，投资者可在2660—2700元/吨买多，以2630元/吨为止损点，目标位2830元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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