《路透晚报》--8月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：进出口税费原则上“只降不升”，加快棚改铁路水利等建设--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，为促进外贸增长，将降低中央管理的进出口环节部分收费，重新核定地方管理的经营服务收费标准，原则上“只降不升”，并推行进出口环节收费目录清单公示制度。

--路透调查：中国8月官方制造业PMI料跌破荣枯线，实体经济继续底部徘徊

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计进一步下滑并跌破50荣枯线，显示中国实体经济未有明显改善，仍在底部徘徊。

--《焦点》中国不缺顶层设计的改革方案面临推进落实难窘境

相较中国本届政府疾风暴雨的强势反腐，改革推进则显得和风细雨。尤其现行官场用人制度下，懒政庸政之风加剧，也让中国良好的顶层改革设计方案面临如何推进落实的难题。

--中国经济：中国存“潜在金融危机”判断是西方舆论选择性考量--人民日报

人民日报周四刊登钟声的评论文章称，近来，中国股市下挫、人民币贬值、中国宏观经济数据低于预期等新闻占据部分国际媒体版面，国外一些人颇为迫不及待地放言所谓“中国模式已走到尽头”、中国存在“潜在金融危机”。对于西方舆论出现的一些选择性考量，中国人早已见怪不怪了。

--台湾央行：将于9月24日召开第三季理监事会议

台湾央行一位官员周四称，央行将在9月24日召开第三季理监事会议。届时是否降息备受市场瞩目。

--台湾数据：7月景气对策信号为代表低迷的蓝灯，综合判断分数降为14分

台湾国家发展委员会周四称，7月景气对策信号持续为代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数降为14分。

【金融】

--中国央行：SLO投放平滑降准空窗期流动性，明确利率政策方向

中国央行在“双降”后，周三重启逾半年未实施的短期流动性调节工具（SLO）。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。

--全球金融：人民币贬值影响之大让中国惊诧，考虑安抚市场情绪

决策圈人士表示，人民币贬值引发全球强烈反响，中国感到非常意外，近期可能严格控制人民币汇率，避免爆发货币战并导致更广泛的金融危机。

--中港股业绩：工行上半年净利同比微增0.6%，期末不良贷款率升至1.4%

以资产计中国最大银行--工商银行周四公布，今年上半年净利同比微增0.6%；6月末不良贷款率1.4%，比3月末的1.29%升0.11个百分点。

--中港股业绩：交行上半年净利同比增1.5%，期末减值贷款率微升至1.35%

按资产计中国第五大银行--交通银行周四公布，今年上半年净利同比增长1.5%；6月末减值贷款率1.35%，比一季末的1.3%微升0.05个百分点。

【固定收益】

--《分析》中国央行双降并多渠道放水，市场共振国际联动性增强

不到两个月时间内，中国央行再次同时宣布降息和降准，宽松政策加码。具体操作层面，本周除公开市场逆回购继续放量，单周再度净投放以外，在降准生效前，国库现金定期存款、短期流动性调节工具(SLO)亦先后现身，帮助维持短期内流动性稳定。在中国经济没有出现明显好转前，人民币贬值预期仍将导致资金外流，年内仍有降准、降息空间。

--中国货币市场：回购利率续降但资金未缓，SLO+逆回购连续投放效果有限

中国银行间市场周四早盘主要回购利率小幅续降，但资金供给仍未见明显缓和。尽管央行近两日以SLO（短期流动性调节工具）和逆回购连续大量投放，但对资金面缓解效果暂有限，流动性实质缓和可能仍要等到下周降准实施后。

--中国债市动态：现券平稳IRS续下行，逆回购接力SLO改善流动性预期

中国银行间债市周四早盘现券收益率变动有限，交投仍显平淡。交易员称，央行降准降息后又以SLO、公开市场逆回购方式投放流动性，资金面预期愈发乐观，IRS(利率互换)下行明显；但因融资难度改善不多，人民币汇率续贬增添资本外流忧虑，机构做多现券动力暂不强。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率2.7180%，10年3.7952%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年和10年期固息增发债，中标收益率分别为2.7180%和3.7952%；对应投标倍数为3.77倍和4.80倍。

【外汇】

--《焦点》认赌尚未服输，海外累计期权投机者赌CNH不会跌破6.6

尽管中国央行去年曾沙盘演练过人民币贬值，给离岸市场赌人民币升值的期权投资者不小的教训。但也有相当一部分赌盘并未退缩，这次狼真的来时，合约履约价纷纷被击穿，损失惨重。不过，仍有不少投资者认赌不服输，在离岸价格连续击穿6.35、6.40、6.45的履约价后，并未大面积的斩仓。因多数合约的下档保护价守在6.60元，在最后胜负仍未明确的情况下，合约持有人还在做最后的抵抗。

--中国汇市：人民币跌势放缓早盘小涨，央行仍需维稳控制节奏

人民币兑美元即期周四早盘低开后反弹，中间价则三连跌并刷新四年低点。交易员表示，全球市场恐慌情绪出现缓解，人民币跌势趋缓，但客盘购汇需求不少，两地价差亦足够引起套利资金兴趣，大行仍需维稳，控制下跌节奏。

【证券/行业】

--《综述》金融等权重股坚定做多激活人气，中国A股大幅收升终结五连跌

在隔夜美股止跌并大幅反弹之后，连续五日下跌的中国A股市场周四暂现暖意，以金融股为代表的权重板块尾盘出现连续放量拉抬，明显有资金坚定做多并终于激活市场人气，沪综指大幅收涨5.3%并创出一个半月来最大单日升幅。

--台湾股市：国安基金连续两日进场买入台股--行政院副院长

台湾行政院副院长张善政周四表示，国安基金昨日和今日连续两日都进场买入台股。

--中俄能源：俄气或把对中国启动天然气供应时间由2019年延后两年

俄罗斯最大天然气供应商--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)周三暗示，可能将开始向中国供应天然气的时间，由之前宣布的2019年再延后两年。

--中港股业绩：中国石油中期净利同比下降63%，符合市场预期

中国最大石油企业--中国石油天然气股份有限公司周四公布，今年上半年净利同比下降62.7%，符合市场预期。

--中股业绩：上汽集团上半年净利同比增4%，整车销量增速放缓

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周四公布，上半年实现净利润141.65亿元人民币，同比增长4.36%；同期公司整车销售增速放缓，受股市资金分流等因素影响。

--企业并购：中银香港称接获信达金融提交标书竞购南洋商业银行

中银香港挂牌出售南洋商业银行100%股权稍早截标，该行周三晚间宣布，北京金融资産交易所已收到一份由中国信达资产管理全资拥有的信达金融控股有限公司所提交的申请文件，并将按拟议资産出售信息、程序、规则及要求进行。

--中港个股：中石化料下半年国内化工产品需求势头延续，因经济企稳

亚洲最大炼油商--中国石化周四称，预计下半年国内化工产品需求延续上半年势头，因中国经济企稳。

--中股业绩：上港集团上半年净利增5.65%，下游需求不旺拖累业务增速放缓

中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司周四公布，上半年实现净利润30.98亿元人民币，同比增长5.65%，而下游需求不旺拖累港口业务增速放缓。

--香港个股：天津港发展停牌，公司副主席因爆炸事故遭刑事拘留

中国码头营运商--天津港发展控股有限公司周四暂停股份买卖，公司副主席郑庆跃因爆炸事故遭检察机关刑事拘留。

--企业并购：大连万达集团将斥资6.5亿美元收购铁人三项公司WTC

中国房地产与投资企业--大连万达集团周四表示，已就6.5亿美元收购World Triathlon Corp(WTC)达成协议。WTC是铁人三项比赛赛事的拥有者。

--中国商品：人民币贬值后中国大豆进口减缓--交易商