《全球主要央行动态》--8月27日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月20日-8月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且美联储9月16-17日会议升息的大门仍然敞开。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录显示，7月五家地区联储银行再度要求上调贴现率。美联储会议记录显示，在7月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特对下月升息的想法似乎转淡，他表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在“今年的某个时候”开始升息。就在两周之前，洛克哈特还对记者表示，他“非常倾向于”9月升息。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)认为，加息是给过热房地产降温的有效手段之一，但由此导致的房价下跌、进而给经济造成的负面影响则有些得不偿失。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧试图淡化中国股市暴跌的影响，称ECB现在对此做出应对还为时太早。 冈斯坦西欧另外表示，资产购买计划将推动通胀率回归到欧洲央行(ECB)目标，对此欧央行充满信心，不过若通胀前景发生切实变动，欧央行也做好采取进一步措施的准备。

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在杂志专访中称，瑞士央行认为目前没有必要调整货币政策，并预期当前的措施能够削弱“被高估的”瑞郎。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行不能指望通胀迅速反弹，因油价下跌及中国经济成长疲弱会抑制物价。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦周三表示，尽管面临海外不利因素，但日本能够实现央行的通胀目标，无需出台额外货币刺激举措，央行“肯定”会在必要时放松货币政策以便达成物价目标，并强调可以采取“多种方案”。

**大中华**

中国人民银行周二宣布，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。

中国央行在“双降”后，周三重启逾半年未实施的短期流动性调节工具(SLO)。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。

台湾中央银行上周四表示，台湾已累积庞大超额储蓄，投资不缺资金，但宜排除投资障碍。央行并建议，短期推动宽松政策搭配扩张性的财政政策，以及加强拓展东南亚市场以扩张需求。

**其他央行**

菲律宾央行总裁周四称，第二季经济增长显示内需仍然稳健，菲律宾央行认为货币政策无需出台额外刺激、或者有立即改变的必要。

菲律宾央行周一称，如有必要将向外汇市场注入流动性，因预计近期将有更多波动。菲律宾央行总裁泰谭柯称，该行将让市场决定汇率，但准备好采取行动，维持披索稳定。 泰谭柯上周四称，央行目前政策设定仍“适切”，央行可以允许汇率对市况做出回应，但有抑制汇价过度波动的空间。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四表示，预期2015年国内生产总值(GDP)将成长4.89%，明年则增长5.54%。周二时印尼央行预测今年经济成长率为4.7%-5.1%，明年则为5.3%-5.7%。

印度央行总裁拉詹周一表示，该央行将亳不迟疑动用外汇储备以降低汇率波动性，同时指出相对其他国家而言，印度状况较好。 拉詹上周四曾表示，印度经济显现出改善迹象，同时补充道，农村需求升温将使经济增长进一步改善。

新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)周一表示，新西兰最大城市房地产市场火热是一项隐忧，对该国金融体系和经济造成风险，他并补充称不会很快升息。 (完)

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