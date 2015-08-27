《全球主要央行动态》--8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
以下所列为上周四下午至本周四上午(8月20日-8月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且美联储9月16-17日会议升息的大门仍然敞开。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录显示，7月五家地区联储银行再度要求上调贴现率。美联储会议记录显示，在7月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特对下月升息的想法似乎转淡，他表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在“今年的某个时候”开始升息。就在两周之前，洛克哈特还对记者表示，他“非常倾向于”9月升息。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)认为，加息是给过热房地产降温的有效手段之一，但由此导致的房价下跌、进而给经济造成的负面影响则有些得不偿失。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。
欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧试图淡化中国股市暴跌的影响，称ECB现在对此做出应对还为时太早。 冈斯坦西欧另外表示，资产购买计划将推动通胀率回归到欧洲央行(ECB)目标，对此欧央行充满信心，不过若通胀前景发生切实变动，欧央行也做好采取进一步措施的准备。
瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在杂志专访中称，瑞士央行认为目前没有必要调整货币政策，并预期当前的措施能够削弱“被高估的”瑞郎。
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行不能指望通胀迅速反弹，因油价下跌及中国经济成长疲弱会抑制物价。
**日本**
日本央行总裁黑田东彦周三表示，尽管面临海外不利因素，但日本能够实现央行的通胀目标，无需出台额外货币刺激举措，央行“肯定”会在必要时放松货币政策以便达成物价目标，并强调可以采取“多种方案”。
**大中华**
中国人民银行周二宣布，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。
中国央行在“双降”后，周三重启逾半年未实施的短期流动性调节工具(SLO)。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。
台湾中央银行上周四表示，台湾已累积庞大超额储蓄，投资不缺资金，但宜排除投资障碍。央行并建议，短期推动宽松政策搭配扩张性的财政政策，以及加强拓展东南亚市场以扩张需求。
**其他央行**
菲律宾央行总裁周四称，第二季经济增长显示内需仍然稳健，菲律宾央行认为货币政策无需出台额外刺激、或者有立即改变的必要。
菲律宾央行周一称，如有必要将向外汇市场注入流动性，因预计近期将有更多波动。菲律宾央行总裁泰谭柯称，该行将让市场决定汇率，但准备好采取行动，维持披索稳定。 泰谭柯上周四称，央行目前政策设定仍“适切”，央行可以允许汇率对市况做出回应，但有抑制汇价过度波动的空间。
印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四表示，预期2015年国内生产总值(GDP)将成长4.89%，明年则增长5.54%。周二时印尼央行预测今年经济成长率为4.7%-5.1%，明年则为5.3%-5.7%。
印度央行总裁拉詹周一表示，该央行将亳不迟疑动用外汇储备以降低汇率波动性，同时指出相对其他国家而言，印度状况较好。 拉詹上周四曾表示，印度经济显现出改善迹象，同时补充道，农村需求升温将使经济增长进一步改善。
新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)周一表示，新西兰最大城市房地产市场火热是一项隐忧，对该国金融体系和经济造成风险，他并补充称不会很快升息。 (完)
国际主要央行公开市场操作一览............
央行相关消息.................................
全球主要央行会议预告..........................
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......
全球重要经济事件一览表.....................
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价