路透基点：太盟投资和高盛牵头融资逾3亿美元，欲收购上海仙乐斯广场

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，渣打银行 正在安排一笔价值相当于3.135亿美元的三年期贷款，用于支持一财团收 购上海黄浦区一栋综合商厦--仙乐斯广场。 专为本次收购建立的特殊目的载体(SPV)中，投资公司太盟投资集团( PAG)和高盛旗下Broad Street Principal Investments Holdings LLC分 别持有33%的权益。 消息人士称，参与该财团的还包括现有股东震雄投资、Keencity Pro perties以及一位姓名为Chen Zhengchang的个人。 震雄投资为香港上市公司震雄集团的母公司，震雄集团旗下子公司从 事注塑机生产。Keencity Properties为香港上市公司建生国际旗下子公 司，从事房地产和酒店投资。 本项贷款可选择延长1.5年，包括6.64亿元人民币(1.035亿美元)境内 分期偿还部分和2.10亿美元境外子弹式贷款部分。 境内部分的贷款利率为中国人民银行基准利率的108%，境外部分为伦 敦银行间拆放款利率(Libor)加码315基点。 境内部分参贷行承贷2亿元人民币或以上，可获35个基点前端费和牵 头行头衔；承贷2亿元以下获21个基点前端费和主办行头衔。 境外部分承贷7,000万美元或以上的银行，可获100个基点前端费和牵 头行头衔；承贷3,500-6,900万美元可获45个基点前端费和主办行头衔； 承贷3,500万美元以下则获24.5个基点费用和安排行头衔。 本项三年期贷款6.64亿元人民币境内部分以仙乐斯广场作为抵押。贷 款的境内部分和2.10亿美元境外部分之间有一份债权人协议。 上海仙乐斯房地产有限公为境内贷款部分借款人，境外部分借款方为 一个SPV。 承贷回覆截止日期为周三。 仙乐斯广场包括一个购物中心和一座写字楼，由震雄集团旗下Callan (China)、基汇资本和上海仙乐斯文化实业公司共同拥有。 太盟投资还联手中国地产业巨头万科以及铁狮门，期望从香港地产商 瑞安房地产手中收购位于上海的企业天地三期(Corporate Avenue 3)。由 万科牵头的这家财团计划融资相当于5.09亿美元，渣打银行亦担任牵头行 。 (完) (编译 郑茵 审校 张荻)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价