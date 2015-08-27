路透基点：太盟投资和高盛牵头融资逾3亿美元，欲收购上海仙乐斯广场

路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，渣打银行 正在安排一笔价值相当于3.135亿美元的三年期贷款，用于支持一财团收 购上海黄浦区一栋综合商厦--仙乐斯广场。 专为本次收购建立的特殊目的载体(SPV)中，投资公司太盟投资集团( PAG)和高盛旗下Broad Street Principal Investments Holdings LLC分 别持有33%的权益。 消息人士称，参与该财团的还包括现有股东震雄投资、Keencity Pro perties以及一位姓名为Chen Zhengchang的个人。 震雄投资为香港上市公司震雄集团的母公司，震雄集团旗下子公司从 事注塑机生产。Keencity Properties为香港上市公司建生国际旗下子公 司，从事房地产和酒店投资。 本项贷款可选择延长1.5年，包括6.64亿元人民币(1.035亿美元)境内 分期偿还部分和2.10亿美元境外子弹式贷款部分。 境内部分的贷款利率为中国人民银行基准利率的108%，境外部分为伦 敦银行间拆放款利率(Libor)加码315基点。 境内部分参贷行承贷2亿元人民币或以上，可获35个基点前端费和牵 头行头衔；承贷2亿元以下获21个基点前端费和主办行头衔。 境外部分承贷7,000万美元或以上的银行，可获100个基点前端费和牵 头行头衔；承贷3,500-6,900万美元可获45个基点前端费和主办行头衔； 承贷3,500万美元以下则获24.5个基点费用和安排行头衔。 本项三年期贷款6.64亿元人民币境内部分以仙乐斯广场作为抵押。贷 款的境内部分和2.10亿美元境外部分之间有一份债权人协议。 上海仙乐斯房地产有限公为境内贷款部分借款人，境外部分借款方为 一个SPV。 承贷回覆截止日期为周三。 仙乐斯广场包括一个购物中心和一座写字楼，由震雄集团旗下Callan (China)、基汇资本和上海仙乐斯文化实业公司共同拥有。 太盟投资还联手中国地产业巨头万科以及铁狮门，期望从香港地产商 瑞安房地产手中收购位于上海的企业天地三期(Corporate Avenue 3)。由 万科牵头的这家财团计划融资相当于5.09亿美元，渣打银行亦担任牵头行 。 (完) (编译 郑茵 审校 张荻)