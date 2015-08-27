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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--8月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月29日(五)

0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季 -0.1% -0.2%

(较上年同期) +0.9% +1.1%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.2%

0800 意大利企业信心指数 8月 103.7 103.6

0800 意大利消费者信心指数 8月 107.5 106.5

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.7% +0.7%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +1.7% +2.0%

(较上年同期) +4.0% +5.7%

0900 意大利薪资通胀(较前月) 7月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.1%

0900 欧元区企业景气指数 8月 正0.34 正0.39

经济景气指数 正103.8 正104.0

工业景气指数 负3.1 负2.9

服务业景气指数 正8.7 正8.9

消费者信心指数 负6.9 负7.1

消费者通胀预期指数 -- 正4.2

生产者通胀预期指数 -- 0

1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.3%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 +0.5%

(较上年同期) -- -0.9%

1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- 持平

个人所得(较前月) +0.4% +0.4%

个人支出(经季调，较前月) +0.4% +0.2%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

1400 密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 93.0 92.9

现况指数 -- 107.1

预期指数 -- 83.8

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +2.1%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

8月27日(四)

0130 澳洲资本支出 第二季 -4.0% -2.5%

建筑类支出 -5.6% -4.7%

机械类支出 -1.2% -1.0%

0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.7% -0.4%

(较上年同期) -1.7% -1.4%

0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +3.2% +3.1%

0645 法国企业景气指数 8月 正103 正101

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -2.4% --

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +5.3% +4.9%

民间贷款 +0.9% +0.8%

1230 美国企业获利 第二季 +1.3% --

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.7% +3.2%

最终销售 +3.5% +2.9%

消费者支出 +3.1% --

GDP平减指数 +2.1% +2.0%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月22日当周 27.1 27.4

四周均值(万人) 27.25 --

续请失业金人数(万人) 8月15日当周 226.9 225

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 　 7月 +0.5% +1.0%

2301 英国GfK消费者信心指数 8月 正7 正4

2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +0.6% +2.2%

(较上年同期) -0.2% +1.3%

2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 持平 -0.2%

全国整体CPI +0.2% --

东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -0.1% -0.2%

东京地区整体CPI +0.1% --

2330 日本求才求职比 7月 1.21 1.19

失业率 3.3% 3.4%

2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.6% +1.1%(完)

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