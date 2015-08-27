主要国家经济指标预测--8月28日****

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月29日(五)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季 -0.1% -0.2%
(较上年同期) +0.9% +1.1%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.2%
0800 意大利企业信心指数 8月 103.7 103.6
0800 意大利消费者信心指数 8月 107.5 106.5
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +1.7% +2.0%
(较上年同期) +4.0% +5.7%
0900 意大利薪资通胀(较前月) 7月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
0900 欧元区企业景气指数 8月 正0.34 正0.39
经济景气指数 正103.8 正104.0
工业景气指数 负3.1 负2.9
服务业景气指数 正8.7 正8.9
消费者信心指数 负6.9 负7.1
消费者通胀预期指数 -- 正4.2
生产者通胀预期指数 -- 0
1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.3%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 +0.5%
(较上年同期) -- -0.9%
1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- 持平
个人所得(较前月) +0.4% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.4% +0.2%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
1400 密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 93.0 92.9
现况指数 -- 107.1
预期指数 -- 83.8
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +2.1%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
8月27日(四)
0130 澳洲资本支出 第二季 -4.0% -2.5%
建筑类支出 -5.6% -4.7%
机械类支出 -1.2% -1.0%
0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.7% -0.4%
(较上年同期) -1.7% -1.4%
0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.1%
0645 法国企业景气指数 8月 正103 正101
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -2.4% --
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +5.3% +4.9%
民间贷款 +0.9% +0.8%
1230 美国企业获利 第二季 +1.3% --
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.7% +3.2%
最终销售 +3.5% +2.9%
消费者支出 +3.1% --
GDP平减指数 +2.1% +2.0%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月22日当周 27.1 27.4
四周均值(万人) 27.25 --
续请失业金人数(万人) 8月15日当周 226.9 225
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +0.5% +1.0%
2301 英国GfK消费者信心指数 8月 正7 正4
2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +0.6% +2.2%
(较上年同期) -0.2% +1.3%
2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 持平 -0.2%
全国整体CPI +0.2% --
东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -0.1% -0.2%
东京地区整体CPI +0.1% --
2330 日本求才求职比 7月 1.21 1.19
失业率 3.3% 3.4%
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.6% +1.1%(完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价