路透调查：中国8月官方制造业PMI料跌破荣枯线，实体经济继续底部徘徊

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 调查数据： reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI
* 公布项: 中国8月官方制造业PMI
* 公布时间: 9月1日(周二)约9:00
* 路透预估中值：49.7 预估区间: 47.0~50.1 路透综合20家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计进一步下滑并跌破50荣枯线，显示中国实体经济未有明显改善，仍在底部徘徊。
招商证券宏观分析师张一平表示，从8月高频数据来看，螺纹钢和水泥价格、粗钢产量等同比表现仍然较弱，整体还是个向下的趋势，此前财新PMI初值也印证了这一点。
安信证券首席经济学家高善文等对近期实体经济态势作出判断：一方面，存货回补结束并转入去化过程，可能对短期经济动能有所压制，这一局面也许还会持续一段时间；另一方面，考虑到广义财政冲击对经济增速拖累作用的消退、商品房销售的改善对开发投资活动的支持，今年晚些时候的经济动能有望在低位稳定下来。
“但在外需和经济内生动力不足的背景下，经济动能想要更确定、更扎实地企稳，仍然有赖于基建活动边际上发挥更大的作用，货币政策宽松独木难支。”他在报告中写道。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
____________________2015年_________________ _________________2014年_____________
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 PMI(%) -- 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51
中国8月财新制造业PMI初值降至47.1，创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。 财新PMI终值定于9月1日公布。
华宝信托分析师聂文预计，还会有更多有针对性的政策措施支持实体经济，他称上半年国内生产总值（GDP）增长7%归功于服务业的良好表现，但以股市现状，下半年经济形势会较为严峻。
在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于本周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。
中国发改委周三分析称，商业银行经营困难增加和股市调整令会导致金融行业增速减慢，拉低整体经济增长速度。不过今年以来出台宏观调控政策和改革举措在下半年还会继续发挥作用，预计全年国内生产总值将增长7%左右。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
以下为各机构给出的8月中国官方制造业PMI预估详情:
野村证券 50.1 中国银行 50.0 法兴银行 49.8 申万宏源 49.8 ING金融市场 49.8 民族证券 49.8 招商证券 49.8 中金 49.8 Action Econo 49.8 mics 瑞穗 49.7 GF Dev Bank 49.7 DZ Bank 49.7 西班牙对外银 49.7 行 交银国际 49.6 摩根大通 49.5 华宝信托 49.5 凯投宏观 49.5 Natixis 49.4 国泰君安 49.0 民生证券 47.0
----- ----- 8月预估中值 49.7 上月 50 (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价