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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 10:40 BJT

日本股市：日经指数盘中走高，美股反弹提振市场人气

纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。 这表明中国经济放缓及油价下滑有可能影响到美国货币政策。

“市场已经开始消化这种可能性，而当前水平提供了较好的短线反弹机会，”SMBC Friend证券资深策略师Shigemitsu Tsuruta称。

但他表示，长期而言，市场仍存在对中国政府双降能否稳住经济的疑虑。

“长线投资者仍保持避险态度，而且该状态料将持续一段时段，”Tsuruta表示，并称具有较高股息收益的防御类股可能继续受青睐。

食品类股大涨。Ajinomoto 涨5.0%，Kikkoman 涨5.9%。

银行类股也比较抢手，三菱UFJ金融集团 涨3.9%，三井住友金融集团 涨3.5%，瑞穗金融集团 涨2.9%。

主要出口商类股上涨，丰田汽车 涨3.4%，爱德万测试(Advantest) 涨3.5%。

东证股价指数 涨2.5%至1,515.86点，33个分项指数全部位于平盘上方。

JPX-日经400指数 涨2.5%至13,642.50点。(完)

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