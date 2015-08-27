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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 10:43 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易区间微升，反应外资持续汇入及韩元微扬

路透台北8月27日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易区间微升，汇银人士指出，反应外资持续汇入及韩元早盘区间偏升，带动台币实质交易续升靠向32.40，海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点也由溢价转为折价，短线台币交投可望维持区间偏升格局，但涨幅不致太大。

他们表示，早盘外资卖汇需求依旧强劲及部分海外基金赎回款汇入，台北外汇开盘一小时成交量已达2.93亿美元，交投持续热络，后续仍须观察央行态度及韩元走势，今日台币主交投料暂在32.45附近整理。

〞台币总不能一直贬，这波贬2块钱，现在回升5角...还好。〞一位官股金控银行交易员说。

台币早盘实质交易区间落在32.405-32.493；上日交易区间在32.400-32.679。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点已转为折价，且幅度还不小；一个月美元/台币远汇 报32.345/32.405，上日收在32.475。

本地时间10:32，受惠于美股上日大涨激励，台湾股市 劲扬1.15%，指数位置在7,804.58点；韩元兑美元 早盘暂报1,182.50，上日收报1,186.0。

交易员预测今日集中交易区间：

* 32.400-32.500最新相关报导链接：--《全球汇市》日圆和欧元回落，美股劲扬削弱避险货币需求 --《焦点》美国公债标售买气疲弱，引燃海外需求降温疑虑 -- 中国汇市：人民币兑美元中间价三连跌至6.4085元，续创逾四年低点 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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