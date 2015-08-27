台湾汇市：台币早盘实质交易区间微升，反应外资持续汇入及韩元微扬

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透台北8月27日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易区间微升，汇银人士指出，反应外资持续汇入及韩元早盘区间偏升，带动台币实质交易续升靠向32.40，海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点也由溢价转为折价，短线台币交投可望维持区间偏升格局，但涨幅不致太大。
他们表示，早盘外资卖汇需求依旧强劲及部分海外基金赎回款汇入，台北外汇开盘一小时成交量已达2.93亿美元，交投持续热络，后续仍须观察央行态度及韩元走势，今日台币主交投料暂在32.45附近整理。
〞台币总不能一直贬，这波贬2块钱，现在回升5角...还好。〞一位官股金控银行交易员说。
台币早盘实质交易区间落在32.405-32.493；上日交易区间在32.400-32.679。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点已转为折价，且幅度还不小；一个月美元/台币远汇 报32.345/32.405，上日收在32.475。
本地时间10:32，受惠于美股上日大涨激励，台湾股市 劲扬1.15%，指数位置在7,804.58点；韩元兑美元 早盘暂报1,182.50，上日收报1,186.0。
交易员预测今日集中交易区间：
* 32.400-32.500最新相关报导链接：--《全球汇市》日圆和欧元回落，美股劲扬削弱避险货币需求 --《焦点》美国公债标售买气疲弱，引燃海外需求降温疑虑 -- 中国汇市：人民币兑美元中间价三连跌至6.4085元，续创逾四年低点 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价