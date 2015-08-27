路透基点：上海陆家嘴考虑收购香港南洋商业银行，正寻求融资--TRLPC

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，上海 陆家嘴(集团)有限公司已同银行接洽，欲筹措一笔数以十亿美元计的贷款 ，用于支持收购中国银行(香港)所有的香港南洋商业银行(南商)。 消息人士称，上海陆家嘴考虑融资收购南商，中信证券负责协调与此 次收购相关的举债事宜。 消息人士表示，举债规模和条款还不得而知，但有意向的银行正在评 估这项融资要求。 中银香港7月为南商开价88亿美元。 同时，路透报导称，隶属广州市政府的越秀集团没有在周二截止期限 之前给出收购报价。路透此前曾报导，越秀集团是竞购南商的三家入围公 司之一。 另外两家竞购公司为中国信达资产管理股份有限公司和中国太平保险 股份有限公司，不过消息人士称，这两家公司是否也已退出交易还不得而 知。 上海陆家嘴成立于1990年，从事国内房地产开发业务。根据汤森路透 数据，该公司拥有上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份 的77.45%股权。(完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价