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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 11:01 BJT

韩国金融市场：韩股涨逾1%，韩元升至一周高位

外资卖超韩股2,608亿韩元。若今日收盘后外资仍为净卖出，将是连续第16日卖超，为2012年5月以来最长纪录。

半导体厂商SK海力士 上涨5.2%，受低接买盘及获利预期所激励。

汇市方面，韩元兑美元 在中国股市盘初上涨后走升。

韩元兑美元上涨0.3%至1,182.5，此前一度升至一周高位1,181.9。

“上午似乎持续有冒险意愿，但市场人士在谨慎关注中国股市走势，”东部证券外汇分析师Yuna Park表示。

韩国三年期公债期货9月合约 下跌0.03点，报109.42。

0222GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,182.5 1,186.0

日圆/韩元 9.8361/402 9.8574

韩国公债期货 * 109.42 109.45

韩国综合股价指数 1,915.47 1,894.09

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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