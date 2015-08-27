韩国金融市场：韩股涨逾1%，韩元升至一周高位

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
外资卖超韩股2,608亿韩元。若今日收盘后外资仍为净卖出，将是连续第16日卖超，为2012年5月以来最长纪录。
半导体厂商SK海力士 上涨5.2%，受低接买盘及获利预期所激励。
汇市方面，韩元兑美元 在中国股市盘初上涨后走升。
韩元兑美元上涨0.3%至1,182.5，此前一度升至一周高位1,181.9。
“上午似乎持续有冒险意愿，但市场人士在谨慎关注中国股市走势，”东部证券外汇分析师Yuna Park表示。
韩国三年期公债期货9月合约 下跌0.03点，报109.42。
0222GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,182.5 1,186.0
日圆/韩元 9.8361/402 9.8574
韩国公债期货 * 109.42 109.45
韩国综合股价指数 1,915.47 1,894.09
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 白云)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价