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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 11:09 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元走强，受全球股市反弹提振

澳洲2015/16年度资本资出最新估值为1,148亿澳元，为预估区间高端。 虽然仅比预估值略好，但也为澳元构成支撑。

然而，该项数据整体疲软，强化了对澳洲央行可能降息的预期。

新西兰元兑美元 从稍早的0.6430美元上涨至0.6460，本周初曾跌至六年低点0.6200。

分析师预估新西兰元年底之前将跌向0.6000美元，汇价涨向0.6600时有卖出机会。支撑位目前在约0.6403美元，此处为新西兰元2009-2014年涨势的61.8%回档位。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/李婷仪 审校 王兴亚/张涛)

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