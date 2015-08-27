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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 13:46 BJT

台湾债市：指标券殖利率连两日扬升，交投谨慎令短多出场

* 指标10年公债殖利率连两日上扬
    * 台股上涨令市场风险胃纳上升，短多出场
    * 冷券稍有卖压但成交有限

    路透台北8月27日 - 台湾指标10年公债104/12期 周四收盘微升，盘中一度
升至1.1600%的发行前交易高位。由于台股劲扬，市场风险胃纳上升，公债交投谨慎下短多
出场，殖利率第二日扬升。
    
    交易员表示，日前全球股灾令市场避险情绪升温，公债殖利率急跌至历史新低。不过随
着股市回稳，市场重新检视目前总体经济情势，认为台湾央行9月降息的机会固然很高，不
过未来是否会一路降息，倒也没有太大把握，短多略有松动。
    
    〞债市不确定气氛很重，现在属于殖利率低档。但美国若还是要升息，台湾就不一定会
一路降。〞一位大型银行业交易员表示。
    
    他们认为，台债殖利率在历史低档附近，要进场持券，还是令不少人犹豫。部分短多也
想藉机出场，短线殖利率的震荡料将偏大。
    
    10年期公债104/12期发行前交易8月25日盘中创下1.0250%的10年公债历史低位，五年券
104/9期 也在上日一度跌至0.7050%的五年公债殖利率历史盘中低点。
    
    **冷券稍有卖压但成交有限**
    
    一位小型票券商交易员认为，目前10年冷券比如104/5期 殖利率已走低至1
.37%的银行一年期定存利率之下，这令长线的银行买盘意愿降低。
    
    前述大型银行交易员也表示，以银行的资产配置而言，目前仍喜爱的是五到七年存续期
、利率在1.1-1.15%左右的公债。近期市场上的冷券稍见卖压出笼，虽也有买盘，但成交并
不算太活络。
    
    至于五年券，交易员表示，央行28天期的定存单利率目前仍在0.87%水位，按以往情况
来看，五年券殖利率很难跌破这个〞天险〞，殖利率低于28天期存单的时间并不长久。这次
就看央行9月理监事会做出的决定。若央行降息，也会在会后隔日宣布调低28天期定存单的
利率。
     
    台股周四收高1.41%报7,824.55点。      
    
    央行6月理监事会议时将重贴现率维持在1.875%水位不变，是连续16季将利率维持不变
。    
      
    交易员预估，明日10年公债104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.15%。五年期
公债104/09期区间则看0.70-0.80%。
                       
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
   5   104/9                  +0.23      0.7500%   0.7500-0.7850%       4.00
  10  104/12                  +0.15      1.1270%   1.1150-1.1600%     179.00
 
    注：*表示该券交易以来新低。
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：      
    
    8月27日(四)：美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经
济政策研讨会；第二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美
国7月成屋待完成销售指数。
    
    8/28(五)：中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得
；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。   
         30      104/11                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.2125
          5       104/9                       0.7500
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.5300
 (完)  

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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