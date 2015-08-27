台湾债市：指标券殖利率连两日扬升，交投谨慎令短多出场

* 指标10年公债殖利率连两日上扬 * 台股上涨令市场风险胃纳上升，短多出场 * 冷券稍有卖压但成交有限 路透台北8月27日 - 台湾指标10年公债104/12期 周四收盘微升，盘中一度 升至1.1600%的发行前交易高位。由于台股劲扬，市场风险胃纳上升，公债交投谨慎下短多 出场，殖利率第二日扬升。 交易员表示，日前全球股灾令市场避险情绪升温，公债殖利率急跌至历史新低。不过随 着股市回稳，市场重新检视目前总体经济情势，认为台湾央行9月降息的机会固然很高，不 过未来是否会一路降息，倒也没有太大把握，短多略有松动。 〞债市不确定气氛很重，现在属于殖利率低档。但美国若还是要升息，台湾就不一定会 一路降。〞一位大型银行业交易员表示。 他们认为，台债殖利率在历史低档附近，要进场持券，还是令不少人犹豫。部分短多也 想藉机出场，短线殖利率的震荡料将偏大。 10年期公债104/12期发行前交易8月25日盘中创下1.0250%的10年公债历史低位，五年券 104/9期 也在上日一度跌至0.7050%的五年公债殖利率历史盘中低点。 **冷券稍有卖压但成交有限** 一位小型票券商交易员认为，目前10年冷券比如104/5期 殖利率已走低至1 .37%的银行一年期定存利率之下，这令长线的银行买盘意愿降低。 前述大型银行交易员也表示，以银行的资产配置而言，目前仍喜爱的是五到七年存续期 、利率在1.1-1.15%左右的公债。近期市场上的冷券稍见卖压出笼，虽也有买盘，但成交并 不算太活络。 至于五年券，交易员表示，央行28天期的定存单利率目前仍在0.87%水位，按以往情况 来看，五年券殖利率很难跌破这个〞天险〞，殖利率低于28天期存单的时间并不长久。这次 就看央行9月理监事会做出的决定。若央行降息，也会在会后隔日宣布调低28天期定存单的 利率。 台股周四收高1.41%报7,824.55点。 央行6月理监事会议时将重贴现率维持在1.875%水位不变，是连续16季将利率维持不变 。 交易员预估，明日10年公债104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.15%。五年期 公债104/09期区间则看0.70-0.80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.23 0.7500% 0.7500-0.7850% 4.00 10 104/12 +0.15 1.1270% 1.1150-1.1600% 179.00 注：*表示该券交易以来新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 8月27日(四)：美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经 济政策研讨会；第二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美 国7月成屋待完成销售指数。 8/28(五)：中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得 ；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2125 5 104/9 0.7500 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5300 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)