《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *酒泉钢铁集团 100 20 9 8/28簿记建档 中国银行 AA+(联合资信)8/31 9/1
工商银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *富通集团 20 5 210天 8/28簿记建档 兴业银行 AA+(大公国际)8/31 9/1
广发银行 A+(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *淮北矿业 30 15 12 9/1簿记建档 交通银行 AA+ 9/2 9/6 ======================================================================================= *渤海证券 25 8 3 9/1招标 招商银行 AA 9/2 9/6
(最高发行余额) ======================================================================================= 金山股份 7 2 12 8/28簿记建档 光大银行 AA 8/31 9/1
国开行 ======================================================================================= 天津西青经济 16 5 12 8/28簿记建档 兴业银行 AA 8/31 9/1 开发总公司 ======================================================================================= 瓮福集团 10 5 12 8/28簿记建档 工商银行 AA 8/31 9/1
国开行 ======================================================================================= 金元证券 16 5 88天 8/28招标 浦发银行 AA 8/31 9/1 ======================================================================================= 穗恒运A 9 4.5 12 8/28簿记建档 建设银行 AA 8/31 9/1 ======================================================================================= 隆鑫控股 10 7 12 8/28簿记建档 中信银行 AA 9/1 9/2
光大证券 ======================================================================================= 陕西汽车 7 4 12 8/28簿记建档 北京银行 AA 8/31 9/1 控股集团 ======================================================================================= 南玻A 11 4 12 8/28簿记建档 中信银行 AA+ 8/31 9/1
农业银行 ======================================================================================= 兰州兰石集团 8 4 12 8/28-8/31簿记 招商银行 AA- 9/1 9/2 ======================================================================================= 鞍山城市建设 10 5 12 8/31簿记建档 招商银行 AA+ 8/31 9/1 投资发展公司 ======================================================================================= 天津赛瑞 3.4 3.4 12 8/31簿记建档 浦发银行 A+ 9/2 9/7 机器设备公司 ======================================================================================= 健康元 22 6 12 8/31簿记建档 浦发银行 AA+ 9/1 9/2 ======================================================================================= 新海宜 5 1 12 9/1簿记建档 招商银行 AA- 9/2 9/6 ======================================================================================= 新疆天业集团 8 4 12 9/1簿记建档 招商银行 AA+ 9/2 9/6 ======================================================================================= 中铝国际 5 2 12 9/1簿记建档 兴业银行 AA+ 9/2 9/6 ======================================================================================= 江苏金陵 8 6 12 9/2-6簿记 招商银行 AA(中诚信) 9/7 9/8 建工集团 AA-(联合资信) ======================================================================================= 奥克斯集团 10 5 12 9/7簿记建档 农业银行 AA 9/9 9/10 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *首钢总公司 50 50 永续 9/8-9簿记 海通证券 AAA 9/10 9/11
建设银行
(每五年重置一次票面利率，若不赎回利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= 西北有色金属 4 3 3 8/27-28簿记 交通银行 AA- 8/31 9/1 研究院 ======================================================================================= 济南高新控股 20 20 5 8/28簿记建档 国泰君安证券 AA+ 9/1 9/2 集团 中信银行 ======================================================================================= 七冶建设 4 2 2+1 8/28簿记建档 中信建投证券 AA- 9/1 9/2
(附第2年末投资者回售选择权） 北京银行 ======================================================================================= 云南城市 20 10 永续 8/28簿记建档 南京银行 AA+ 9/1 9/2 建设投资集团 (自第五个和其后每个付息日，发行人有权赎回) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价