澳洲经济指标总览--8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差29.33 逆差27.51 出口(较前月) +3% +1% 进口(较前月) +4% -4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 (较前月) 6月 +0.7% +0.3% 就业市场(经季节调整) 9月10日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +3.85 +0.73 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.24 +2.45 失业率 6.3% 6.0% 就业参与率 65.1% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.4% +2.5% 国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日 (较前季) 第一季 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.5% (完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价