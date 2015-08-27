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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 11:47 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币升幅扩大至逾4角，台股大涨令外资汇入力道扩大

(新增交易员看法)

路透台北8月27日 - 台币兑美元 周四早盘升幅扩大至逾4角。汇银人士指出，台股大涨令外资汇入力道扩大及出口商月底抛汇卖需增温，带动台币盘中高位来到32.332，创一周半盘中新高，海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点也由溢价转为折价，且折价幅度颇深，短线台币交投可望维持区间偏升格局。

他们表示，早盘外资卖汇需求依旧强劲及部分海外基金赎回款汇入，台北外汇今日至11:27成交量已放大到6.69亿美元，交投持续热络，后续关注外资汇入力道及央行态度，今日台币主交投趋升靠向32.35附近整理。

今日台币创一周半盘中高位，前波盘中高位为8月17日的32.170。

〞海外NDF转为折价，幅度还蛮大的，带动台币现货趋升。〞一位民营金控银行交易员说。

台币早盘实质交易区间落在32.332-32.493；上日交易区间在32.400-32.679。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点已转为折价，且幅度还不小；一个月美元/台币远汇 报32.340/32.360，上日收在32.475。

本地时间11:34，受惠于美股上日大涨激励，台湾股市 劲扬1.46%，指数位置在7,824.98点；韩元兑美元 早盘暂报1,184.80，上日收报1,186.0。

交易员预测今日集中交易区间：

* 32.300-32.500最新相关报导链接：--《全球汇市》日圆和欧元回落，美股劲扬削弱避险货币需求 --《焦点》美国公债标售买气疲弱，引燃海外需求降温疑虑 -- 中国汇市：人民币兑美元中间价三连跌至6.4085元，续创逾四年低点 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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