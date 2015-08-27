更新版 1-中国股市：沪综指早盘收升1.6%，观望气氛浓厚令反弹高度受限

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(新增分析师评论及早市收盘数据)
路透上海8月27日 - 在连续五日下跌后，中国股市沪综指周四在美股止跌的提振下，早盘出现技术性反弹，不过早盘后段股指脱离高点。分析师指出，目前市场观望气氛浓厚，大盘即使有反弹，亦难得到投资者呼应，早盘股指弱势特征较明显。
早盘收市时，沪综指 报2,972.570点，涨45.282点或1.55%，沪综指今开盘即涨1.7%，早盘一度上扬2.98%。上海A股半日成交2,038亿元人民币，上日全天成交4,608亿元。
“美股止跌对市场有稳定作用，但是A股确实有点软，大家都不敢进去抢反弹。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说。
他表示，之前大盘连跌五天，累计跌幅达25%，技术上本来就存在短期反弹的可能性，感觉上大盘已接近阶段性底部。
美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。道琼工业指数 急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。
沪深300指数 早盘收报3,089.381点，涨2.1%,；沪深300指数期货主力9月合约 早盘收报2,934.6点，涨3.92%。130亿元额度的沪股通 早盘净买入11.3亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价