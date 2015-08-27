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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 11:48 BJT

更新版 1-中国股市：沪综指早盘收升1.6%，观望气氛浓厚令反弹高度受限

(新增分析师评论及早市收盘数据)

路透上海8月27日 - 在连续五日下跌后，中国股市沪综指周四在美股止跌的提振下，早盘出现技术性反弹，不过早盘后段股指脱离高点。分析师指出，目前市场观望气氛浓厚，大盘即使有反弹，亦难得到投资者呼应，早盘股指弱势特征较明显。

早盘收市时，沪综指 报2,972.570点，涨45.282点或1.55%，沪综指今开盘即涨1.7%，早盘一度上扬2.98%。上海A股半日成交2,038亿元人民币，上日全天成交4,608亿元。

“美股止跌对市场有稳定作用，但是A股确实有点软，大家都不敢进去抢反弹。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说。

他表示，之前大盘连跌五天，累计跌幅达25%，技术上本来就存在短期反弹的可能性，感觉上大盘已接近阶段性底部。

美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。道琼工业指数 急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。

沪深300指数 早盘收报3,089.381点，涨2.1%,；沪深300指数期货主力9月合约 早盘收报2,934.6点，涨3.92%。130亿元额度的沪股通 早盘净买入11.3亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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