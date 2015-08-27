台湾货币市场：短率持稳附买回利率微降，股市走升市场恢复平静

* 央行委托银行收受隔拆利率维持在0.320%

* 市场资金充沛，拆款以到期续做为主

* 短票利率全面调降至0.47%

* 债券RP利率持续缓步走低

记者 罗两莎

路透台北8月27日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。交易员表示，随股市止跌上涨，今天金融市场恢复平静，拆款大都以到期续借为主，仅部分中小型民营银行有零星拆入需求；短票利率则反应短率此前调降因素，全面降至0.47%。

在债券附买回(RP)市场方面，证券公司交易员称，为让客户习惯并接受利率走低的事实，采取缓步调降方式，今天持续微降RP利率。

〞市场终于平静下来了，资金还是很多，只有小型银行有小小的缺口。〞一大型公股商银交易员说。

另一中型民营银行交易员指出，今天市场虽然变平静，惟近来央行频频引导短率下降，且不排除未来可能进一步调降短率，因此除安排跨月所需资金外，尽量缩短拆借期限。

台湾央行周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%，周三和周四则维持在该水准。

本地时间12:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.355 32.765

台湾加权股价指数<.TWI 7,843.00 7,715.59 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.325% 0.323% 均利率

--隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.410%

--一周拆款利率区间 0.320-0.430% 0.320-0.450%

--两周拆款利率区间 0.370-0.430% 0.370-0.440%

**短票利率全面降至0.47%**

短票方面，票券商交易员表示，反应央行周二调降隔拆利率5个基点，加上市场资金宽松，昨天逾八成短票成交利率已降至0.47%，今天则全面降至0.47%，应属合理的反应。

〞我对目前的利率已经很满意了，不敢再降了。〞一位大型票券公司交易员说。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.483%，前日在0.503%；上日成交量103.45亿台币，前日58.60亿台币。

台湾央行周四到期定存单金额为1,891.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。周五央行存单到期金额为816.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为322亿台币，累积超额准备为5,052亿台币、加计前期1%的超额准备6,071亿台币。

**RP利率微幅走低**

债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，因近来央行频降隔拆利率，RP利率跟着缓步走低，主因是部分客户无法接受利率一次到位，只好每天下调一到两个基点，让客户接受利率走低的事实。

〞我们就是慢慢地把区间利率往低档移动，让客户习惯并接受，毕竟最近央行一直有动作。〞一位证券商交易员说。

而在极短天期利率方面，一位大型票券公司交易员表示，为维持客户关系，今天暂时按兵不动，但明天将下调一到两个基点。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.49%，上日为0.46-0.50%；10天期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，上日主要成交在0.58-0.60%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.42-0.44%，上日区间为0.42-0.44%。