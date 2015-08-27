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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 11:48 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元安稳在1180附近

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* 美元兑韩元在亚洲盘波幅区间温和，关注月底资金流动

* 美元兑韩元亚洲时段在1181.9-1188.3之间交投，最新报1184

* 美股昨晚大涨4%，激励亚股表现，但涨幅不若美股亮眼

* 亚洲盘相当谨慎，慎防股市和美债价格之间脱勾

* 韩股上涨1.1%，但在劲升的亚股中是较不亮丽者之一

(完)

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