中国汇市：人民币跌势放缓早盘小涨，央行仍需维稳控制节奏

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 人民币早盘小涨，中间价则三连跌刷新四年低点
* 市场恐慌情绪略有缓解，但客盘购汇需求仍不少
* 离岸CNH与在岸价差仍足以吸引套利
* 大行仍需维稳，控制下跌节奏
路透上海8月27日 - 人民币兑美元即期 周四早盘低开后反弹，中间价则三连跌并刷新四年低点。交易员表示，全球市场恐慌情绪出现缓解，人民币跌势趋缓，但客盘购汇需求不少，两地价差亦足够引起套利资金兴趣，大行仍需维稳，控制下跌节奏。
他们并指出，离岸CNH连两日反弹，虽与在岸价差收窄至700点子，但弥合仍需时间；随着中国央行和香港金管局联手向市场投放流动性，着力稳定市场预期，离岸CNH掉期 和境内掉期升水 均现明显回落。
“别看涨了，flow（客盘）还是很多，央妈继续给子弹啊，我感觉是要控制一下跌势，只是不知道能玩多久；而且两地价差这么大，现在有不少客户问怎么套利了。”一中资大行交易员表示。
业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作 。市场资金面继续宽松，境内一年期美元掉期升水 回落至1,520点子，离岸CNH一年期掉期 亦继续大幅下行，最新报2,075/2,125。
北京时间11:44，中国人民币兑美元 即期报6.4093，上日收报6.4105元。今日人民币兑美元中间价 报6.4085元，上日中间价为6.4043元。人民币兑美元即期成交量 为121亿美元，较上日半日201亿美元明显缩小。
全球汇市方面，日圆周四盘初普跌，因市场对避险货币需求下降。此前冒险意愿突然好转，美股创四年来最大单日涨幅。稍早前美联储一位极具影响力官员的讲话淡化了美联储9月加息的前景，从而扶助提振市场人气。
中国外汇交易中心周四更新的10点人民币兑美元参考汇率为6.4125。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6725元, 上日尾盘为6.6925元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4821/6.4825元, 上一交易日尾盘报6.487元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价