中国汇市：人民币跌势放缓早盘小涨，央行仍需维稳控制节奏

* 人民币早盘小涨，中间价则三连跌刷新四年低点

* 市场恐慌情绪略有缓解，但客盘购汇需求仍不少

* 离岸CNH与在岸价差仍足以吸引套利

* 大行仍需维稳，控制下跌节奏

路透上海8月27日 - 人民币兑美元即期 周四早盘低开后反弹，中间价则三连跌并刷新四年低点。交易员表示，全球市场恐慌情绪出现缓解，人民币跌势趋缓，但客盘购汇需求不少，两地价差亦足够引起套利资金兴趣，大行仍需维稳，控制下跌节奏。

他们并指出，离岸CNH连两日反弹，虽与在岸价差收窄至700点子，但弥合仍需时间；随着中国央行和香港金管局联手向市场投放流动性，着力稳定市场预期，离岸CNH掉期 和境内掉期升水 均现明显回落。

“别看涨了，flow（客盘）还是很多，央妈继续给子弹啊，我感觉是要控制一下跌势，只是不知道能玩多久；而且两地价差这么大，现在有不少客户问怎么套利了。”一中资大行交易员表示。

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作 。市场资金面继续宽松，境内一年期美元掉期升水 回落至1,520点子，离岸CNH一年期掉期 亦继续大幅下行，最新报2,075/2,125。

北京时间11:44，中国人民币兑美元 即期报6.4093，上日收报6.4105元。今日人民币兑美元中间价 报6.4085元，上日中间价为6.4043元。人民币兑美元即期成交量 为121亿美元，较上日半日201亿美元明显缩小。

全球汇市方面，日圆周四盘初普跌，因市场对避险货币需求下降。此前冒险意愿突然好转，美股创四年来最大单日涨幅。稍早前美联储一位极具影响力官员的讲话淡化了美联储9月加息的前景，从而扶助提振市场人气。

中国外汇交易中心周四更新的10点人民币兑美元参考汇率为6.4125。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6725元, 上日尾盘为6.6925元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4821/6.4825元, 上一交易日尾盘报6.487元。