中国货币市场：回购利率续降但资金未缓，SLO+逆回购连续投放效果有限

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海8月27日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率 小幅续降，但资金供给仍未见明显缓和。尽管央行近两日以SLO（短期流动性调节工具）和逆回购连续大量投放，但对资金面缓解效果暂有限，流动性实质缓和可能仍要等到下周降准实施后。
交易员并指出，目前市场主要资金供给仍有赖国开行，在其大量融出支撑下机构平头寸尚不至有太大压力，而为遏制贬值压力短期内央行料仍需在汇市干预，人民币流动性未来依然面临不小考验。
“一般吧，还是偏紧，反正（国有）大行表现不怎么样，本来以为SLO以后到月底就这么（平稳）过了，借钱的还是很多，早上逆回购也没有什么缓解，”华东一银行交易员表示。
中国央行周三以利率招标方式开展了1,400亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，六天期加权平均中标利率为2.3%；低于周二公开市场七天逆回购2.5%的中标利率。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。
央行公开市场今日进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作，操作量与周二相同，中标利率则下滑15个基点(bp)至2.35%。据此计算，本周公开市场将净投放600亿元。
上述交易员谈到，逆回购保持周二的规模，再辅以SLO，央行投放力度不小，但尚不足以完全缓和流动性的压力，央行主要目的是先使用短期工具，作为降准实施前的过渡手段。
她并认为，由于汇率方面的压力犹存，央行未来在货币政策上也面临掣肘，“今天逆回购下了15个（基）点，本来觉得应该有20个点的。央行可能也不想流动性太松，要的就是这种（紧平衡的）状态，政策毕竟还要考虑汇率的压力。”
中国央行周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
上海一券商交易员则表示，在贬值压力未散前，央行每天可能还会投入不少资金干预汇市，并对人民币流动性持续施压，短期内资金面重返宽松局面的难度不小。
人民币兑美元即期 周四早盘低开后反弹，中间价则三连跌并刷新四年低点。交易员表示，全球市场恐慌情绪出现缓解，人民币跌势趋缓，但客盘购汇需求不少，两地价差亦足够引起套利资金兴趣，大行仍需维稳，控制下跌节奏。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7170 1.7333 -1.63
七天 2.3171 2.3707 -5.36
14天 2.8572 2.7964 +6.08
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.2500 0.0200 +223.00
七天 2.3900 1.9000 +49.00
14天 1.9950 1.8450 +15.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7200 1.7400 -2.00
七天 2.3300 2.3900 -6.00
14天 3.0000 2.9000 +10.00
Shibor
其中:隔夜 1.7590 1.7860 -2.70
七天 2.3980 2.4290 -3.10
三个月 3.0960 3.0975 -0.15
----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价