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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 12:27 BJT

《汇市简讯》美元指数小跌，后市偏空

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* 亚洲盘开盘上涨0.8%，之后小跌，e-迷你标普期指上涨0.2%

* 沪综指早盘均在平盘上方，早盘收涨1.55%，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指上涨2%

* 20日波林格区间下移，动能指标中性，五日、10日及20日移动均线下跌

* 若收在10日移动均线切入位95.57上方，将预示后市盘整

* 纽约盘94.48/95.44区间是初步支撑位/阻力位

* 图表：link.reuters.com/cyd55w

(完)

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