版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 13:20 BJT

《全球汇市》日圆兑美元下跌，因股市上涨提振冒险意愿

周六，美联储副主席费舍尔将在杰克森霍尔的堪萨斯城联储经济研讨会，参与主题为“美国通胀形势发展”的专题讨论。

新加坡星展银行分析师在研究报告中称，市场将关注这场研讨会，看央行官员们是否会淡化近期市场波动这个负面因素的影响。

“他们有可能一致认为，目前的问题不是来自发达经济体，而是来自新兴经济体，”星展银行的分析师称。

“如果这样，再加上研讨会若能成功地在不引发更多恐慌的情况下，让市场对美联储今年稍后将升息的预期保持不变，那美元指数将能有望回稳，”他们补充说。

美元指数 报95.074，已从本周早前创下的七个月低点92.621反弹，但比上周高位97.078仍低出约2%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1351 1.1315 +0.32 -6.17 1.2097

美元/日圆 119.86 119.90 -0.03 +0.15 119.68

欧元/日圆 136.04 135.64 +0.29 -6.04 144.78

美元/瑞郎 0.9525 0.9542 -0.18 -4.18 0.9941

英镑/美元 1.5489 1.5458 +0.20 -0.54 1.5573

美元/加元 1.3290 1.3290 +0.00 +14.39 1.1618

澳元/美元 0.7102 0.7120 -0.25 -13.05 0.8168

新西兰元/美元 0.6434 0.6434 +0.00 -17.48 0.7797

澳元/日圆 85.120 85.370 -0.29 -12.92 97.750

新西兰元/日圆 77.120 77.140 -0.03 -17.35 93.310

英镑/日圆 185.66 185.34 +0.17 -0.39 186.38

澳元/新西兰元 1.1028 1.1052 -0.22 +5.34 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍/许娜/陈宗琦/白云; 审校 王兴亚/王颖/蔡美珍/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐