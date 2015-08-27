《全球汇市》日圆兑美元下跌，因股市上涨提振冒险意愿

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
周六，美联储副主席费舍尔将在杰克森霍尔的堪萨斯城联储经济研讨会，参与主题为“美国通胀形势发展”的专题讨论。
新加坡星展银行分析师在研究报告中称，市场将关注这场研讨会，看央行官员们是否会淡化近期市场波动这个负面因素的影响。
“他们有可能一致认为，目前的问题不是来自发达经济体，而是来自新兴经济体，”星展银行的分析师称。
“如果这样，再加上研讨会若能成功地在不引发更多恐慌的情况下，让市场对美联储今年稍后将升息的预期保持不变，那美元指数将能有望回稳，”他们补充说。
美元指数 报95.074，已从本周早前创下的七个月低点92.621反弹，但比上周高位97.078仍低出约2%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1351 1.1315 +0.32 -6.17 1.2097
美元/日圆 119.86 119.90 -0.03 +0.15 119.68
欧元/日圆 136.04 135.64 +0.29 -6.04 144.78
美元/瑞郎 0.9525 0.9542 -0.18 -4.18 0.9941
英镑/美元 1.5489 1.5458 +0.20 -0.54 1.5573
美元/加元 1.3290 1.3290 +0.00 +14.39 1.1618
澳元/美元 0.7102 0.7120 -0.25 -13.05 0.8168
新西兰元/美元 0.6434 0.6434 +0.00 -17.48 0.7797
澳元/日圆 85.120 85.370 -0.29 -12.92 97.750
新西兰元/日圆 77.120 77.140 -0.03 -17.35 93.310
英镑/日圆 185.66 185.34 +0.17 -0.39 186.38
澳元/新西兰元 1.1028 1.1052 -0.22 +5.34 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/许娜/陈宗琦/白云; 审校 王兴亚/王颖/蔡美珍/张若琪)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价