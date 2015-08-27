《国际主要央行公开市场操作一览》--8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透北京8月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。
日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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8/26 隔夜逆回购 -687.19 0.05%
8/25 隔夜逆回购 -731.65 0.05%
8/24 隔夜逆回购 -738.13 0.05%
8/21 三天逆回购 -923.53 0.05%
8/20 隔夜逆回购 -932.62 0.05%
《本周主要新闻》
--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且美联储9月16-17日会议升息的大门仍然敞开。
--美联储公布会议记录显示，7月五家地区联储银行再度要求上调贴现率。美联储会议记录显示，在7月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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8/26 七天期反向交易 1.35亿美元 0.62%(固定利率)
8/26 91天期反向交易 331.2695 0bp
8/25 七天期反向交易 724.797 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。
--欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧试图淡化中国股市暴跌的影响，称ECB现在对此做出应对还为时太早。 冈斯坦西欧另外表示，资产购买计划将推动通胀率回归到欧洲央行(ECB)目标，对此欧央行充满信心，不过若通胀前景发生切实变动，欧央行也做好采取进一步措施的准备。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 231,060
上周三 230,120
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当期变化 +940
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦周三表示，尽管面临海外不利因素，但日本能够实现央行的通胀目标，无需出台额外货币刺激举措，央行“肯定”会在必要时放松货币政策以便达成物价目标，并强调可以采取“多种方案”。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三共发行1,485.8亿台币定存单。若较当日存单到期发额1,487.8亿台币，存单发余额减2亿。
--台湾央行周二共发行5,580.5亿台币定存单，若较当日存单到期金额5,598亿台币，存单发行余额减17.5亿。
--台湾央行周一共发行462亿台币定存单，若较当日存单到期金额460亿台币，存单发行余额增加2亿。
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路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价