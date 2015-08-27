《国际主要央行公开市场操作一览》--8月27日

路透北京8月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/26 隔夜逆回购 -687.19 0.05%

8/25 隔夜逆回购 -731.65 0.05%

8/24 隔夜逆回购 -738.13 0.05%

8/21 三天逆回购 -923.53 0.05%

8/20 隔夜逆回购 -932.62 0.05%

《本周主要新闻》

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且美联储9月16-17日会议升息的大门仍然敞开。

--美联储公布会议记录显示，7月五家地区联储银行再度要求上调贴现率。美联储会议记录显示，在7月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/26 七天期反向交易 1.35亿美元 0.62%(固定利率)

8/26 91天期反向交易 331.2695 0bp

8/25 七天期反向交易 724.797 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。

--欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧试图淡化中国股市暴跌的影响，称ECB现在对此做出应对还为时太早。 冈斯坦西欧另外表示，资产购买计划将推动通胀率回归到欧洲央行(ECB)目标，对此欧央行充满信心，不过若通胀前景发生切实变动，欧央行也做好采取进一步措施的准备。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 231,060

上周三 230,120

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当期变化 +940

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周三表示，尽管面临海外不利因素，但日本能够实现央行的通胀目标，无需出台额外货币刺激举措，央行“肯定”会在必要时放松货币政策以便达成物价目标，并强调可以采取“多种方案”。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行1,485.8亿台币定存单。若较当日存单到期发额1,487.8亿台币，存单发余额减2亿。

--台湾央行周二共发行5,580.5亿台币定存单，若较当日存单到期金额5,598亿台币，存单发行余额减17.5亿。

--台湾央行周一共发行462亿台币定存单，若较当日存单到期金额460亿台币，存单发行余额增加2亿。