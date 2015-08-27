台湾股市：收升逾1%站上7,800点录得三连涨，美股大涨激励亚股齐扬

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透台北8月27日 - 台湾股市周四收升逾1%站上7,800点，并录得连三日涨势。分析师表示，受美股周三大涨激励，台股再随亚股全面齐扬，加以国安基金进场护盘提振市场信心，可望拉抬台股暂先挑战10日线7,900点的压力区。
台湾加权股价指数 收升1.41%，报7,824.55点，创一周收盘高位，前高为8月20日的8,029.81点。今日成交初值 为1,089.85亿台币，上交易日修正后为1,100.93亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，两大因素带动台股持续反弹：首先为国安基金宣布进场，根据过去五度国安基金进场经验，进场后五个交易日内涨幅最低为2%、最高则达10%；其次国际股市因中国降准降息救市而出现企稳现象。
〞国安基金进场提振信心，补足之前台股跳空缺口。〞他并预估，明日台股主交投区间暂看在五日线的7,650-8,000点，短线有机会反弹突破7,900点并向上测试8,200点。
兆丰投顾一位不愿具名分析师也指出，随着台股底部缓步垫高，短线台股确立中期反弹格局，这波从7,200点起涨的反弹走势，近日弹升至7,800点上方即略见获利了结卖需，短线料在7,800点上下100点间震荡整理，不过指数越过7,800点追价力道料趋谨慎，估在10日线7,900点附近将面临初步压力区。
美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。
本地时间14:08，亚股全面走高，MSCI亚太明晟指数 涨1.66%，港股 涨幅高达1.76%，日股 也收涨1.08%，至于中国沪综指 涨幅则为0.35%。(完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US
欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI
法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价