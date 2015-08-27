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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 14:32 BJT

台湾股市：收升逾1%站上7,800点录得三连涨，美股大涨激励亚股齐扬

路透台北8月27日 - 台湾股市周四收升逾1%站上7,800点，并录得连三日涨势。分析师表示，受美股周三大涨激励，台股再随亚股全面齐扬，加以国安基金进场护盘提振市场信心，可望拉抬台股暂先挑战10日线7,900点的压力区。

台湾加权股价指数 收升1.41%，报7,824.55点，创一周收盘高位，前高为8月20日的8,029.81点。今日成交初值 为1,089.85亿台币，上交易日修正后为1,100.93亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，两大因素带动台股持续反弹：首先为国安基金宣布进场，根据过去五度国安基金进场经验，进场后五个交易日内涨幅最低为2%、最高则达10%；其次国际股市因中国降准降息救市而出现企稳现象。

〞国安基金进场提振信心，补足之前台股跳空缺口。〞他并预估，明日台股主交投区间暂看在五日线的7,650-8,000点，短线有机会反弹突破7,900点并向上测试8,200点。

兆丰投顾一位不愿具名分析师也指出，随着台股底部缓步垫高，短线台股确立中期反弹格局，这波从7,200点起涨的反弹走势，近日弹升至7,800点上方即略见获利了结卖需，短线料在7,800点上下100点间震荡整理，不过指数越过7,800点追价力道料趋谨慎，估在10日线7,900点附近将面临初步压力区。

美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。

本地时间14:08，亚股全面走高，MSCI亚太明晟指数 涨1.66%，港股 涨幅高达1.76%，日股 也收涨1.08%，至于中国沪综指 涨幅则为0.35%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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