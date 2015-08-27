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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市反弹，欧元上涨

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* 欧元/美元涨0.28%，澳元/美元跌0.18%，欧元/日圆涨0.29%，美元/坡元跌0.17%

* 日经指数涨1.08%，沪综指涨0.46%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.74%，美债收益率为2.1459%，西德克萨斯中质油(WTI)涨2.28%

* 澳洲第二季资本支出持续大减，前景略佳

* 日本央行总裁黑田东彦称，中国经济放缓不太可能重挫日本出口 (完)

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