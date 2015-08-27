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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 14:28 BJT

澳洲股市：连续第三天上涨，医疗保健和公共事业板块领涨

路透悉尼8月27日 - 澳洲股市周四跟随亚股反弹，连续第三天上涨，医疗保健和公共事业类股领涨。

指标S&P/ASX 200指数 收高1.2%，或60.52点，报5,233.30点，远离本周触及的5,000点下方的两年低点。(完)

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