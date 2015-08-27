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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 14:50 BJT

新兴汇市：全球股市反弹提振亚币，印尼央行入市干预助卢比翻升

印尼卢比兑美元稍早跌至14,135，为1998年7月以来低位。

交易商们表示，印尼央行被察觉并未透过代理行，直接出脱美元以拉抬卢比，卢比闻讯即转而走坚。

他们指出，央行不寻常的行动展现当局支撑卢比的决心。卢比为今年迄今表现第二差的亚币。

政府称周四午后将公布一揽子政策举措以扶助经济及本国货币，卢比此后即攀抵14,020的盘中高位。雅加达股市 则涨逾3%。

韩元兑美元 上涨，受出口商月底需求提振。中国股市反弹后，交易员继续回补空头。

但外国投资者则可继续卖超韩股，限制韩元涨幅。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.03 119.95 -0.07 -0.31 119.66

坡元 1.4019 1.4059 +0.29 -5.41 1.3260

台币 32.367 32.765 +1.23 -2.01 31.718

韩元 1185.22 1186.00 +0.07 -7.25 1099.30

泰铢 35.67 35.64 -0.08 -7.77 32.90

菲律宾披索 46.76 46.72 -0.09 -4.36 44.72

印尼卢比 14070.00 14120.00 +0.36 -12.01 12380.00

印度卢比 66.08 66.14 +0.09 -4.62 63.03

马币 4.2490 4.2520 +0.07 -17.71 3.4965

人民币 6.4073 6.4105 +0.05 -3.17 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/龚芳; 审校 孙茉莉/王颖)

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