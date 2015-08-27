新兴汇市：全球股市反弹提振亚币，印尼央行入市干预助卢比翻升

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
印尼卢比兑美元稍早跌至14,135，为1998年7月以来低位。
交易商们表示，印尼央行被察觉并未透过代理行，直接出脱美元以拉抬卢比，卢比闻讯即转而走坚。
他们指出，央行不寻常的行动展现当局支撑卢比的决心。卢比为今年迄今表现第二差的亚币。
政府称周四午后将公布一揽子政策举措以扶助经济及本国货币，卢比此后即攀抵14,020的盘中高位。雅加达股市 则涨逾3%。
韩元兑美元 上涨，受出口商月底需求提振。中国股市反弹后，交易员继续回补空头。
但外国投资者则可继续卖超韩股，限制韩元涨幅。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.03 119.95 -0.07 -0.31 119.66
坡元 1.4019 1.4059 +0.29 -5.41 1.3260
台币 32.367 32.765 +1.23 -2.01 31.718
韩元 1185.22 1186.00 +0.07 -7.25 1099.30
泰铢 35.67 35.64 -0.08 -7.77 32.90
菲律宾披索 46.76 46.72 -0.09 -4.36 44.72
印尼卢比 14070.00 14120.00 +0.36 -12.01 12380.00
印度卢比 66.08 66.14 +0.09 -4.62 63.03
马币 4.2490 4.2520 +0.07 -17.71 3.4965
人民币 6.4073 6.4105 +0.05 -3.17 6.2040
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张若琪/龚芳; 审校 孙茉莉/王颖)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价