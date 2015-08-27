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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 14:46 BJT

日本股市：第二日收高，美股反弹及中国市场平静减弱投资者担忧

“恐慌情绪开始消退，因此人们不再密切聚焦于中国，而是开始更广泛关注国际形势，”中信里昂证券(CLSA)策略师Nicholas Smith称。

“除主要商品出口国和新兴市场出现的一些问题外，其他发达国家似乎状况比较好。北美和欧洲表现不错，就日本而言这才是真正的影响因素。”

市场参与者表示，对国际形势的高度关注可能令周五出炉的日本失业率、零售销售和家庭支出数据的影响相形见绌。

防御类食品股大涨。味之素(Ajinomoto) 涨4.2%，龟甲万(Kikkoman) 涨6.1%。

银行类股也比较抢手，三菱UFJ金融集团 涨2.3%，三井住友金融集团 涨2.6%，瑞穗金融集团 涨2.2%。

主要出口商亦走高，丰田汽车 小涨1.5%，爱德万测试(Advantest) 涨3.6%。

市场人士表示，涨势令人鼓舞，但日经指数不大可能很快重回8月10日所及高位，当日报收于20,808.69点。

东证股价指数 涨1.5%至1,500.41点，JPX-日经400指数 升1.4%至13,504.86点。(完)

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