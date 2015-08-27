日本股市：第二日收高，美股反弹及中国市场平静减弱投资者担忧

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
“恐慌情绪开始消退，因此人们不再密切聚焦于中国，而是开始更广泛关注国际形势，”中信里昂证券(CLSA)策略师Nicholas Smith称。
“除主要商品出口国和新兴市场出现的一些问题外，其他发达国家似乎状况比较好。北美和欧洲表现不错，就日本而言这才是真正的影响因素。”
市场参与者表示，对国际形势的高度关注可能令周五出炉的日本失业率、零售销售和家庭支出数据的影响相形见绌。
防御类食品股大涨。味之素(Ajinomoto) 涨4.2%，龟甲万(Kikkoman) 涨6.1%。
银行类股也比较抢手，三菱UFJ金融集团 涨2.3%，三井住友金融集团 涨2.6%，瑞穗金融集团 涨2.2%。
主要出口商亦走高，丰田汽车 小涨1.5%，爱德万测试(Advantest) 涨3.6%。
市场人士表示，涨势令人鼓舞，但日经指数不大可能很快重回8月10日所及高位，当日报收于20,808.69点。
东证股价指数 涨1.5%至1,500.41点，JPX-日经400指数 升1.4%至13,504.86点。(完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价