香港个股：远东发展称澳洲赌场项目无资金压力，因楼盘预售款陆续回笼

路透香港8月27日 - 香港中型发展商--远东发展 周四表示，公司稍早与伙伴中标的澳洲昆士兰赌场度假村项目，其中的住宅部分建成后估计货值逾百亿港元，加上公司未来两、三年推出市场的香港、内地及海外的楼盘总货值达350亿港元，有足够资金回笼，现无集资需要。

远东发展主席邱达昌在股东周年大会后对记者表示，该位于澳洲第三大城市--布里斯本的Queen's Wharf娱乐区域及综合度假村、住宅项目，其中赌场及综合度假村部分总投资为20亿澳元（约110亿港元），远东发展及周大福企业各占25%权益，澳洲Echo 占50%。至于住宅开发部分，远展与伙伴之一的周大福企业各占50%股权。

他未有透露住宅部分的投资额，只表示项目可建楼面面积达150万平方尺，将分期兴建三幢共2,000个住宅单位，料建成后总货值达百多亿港元。

＂公司手头现金超过30亿港元，加上未来两、三年可预售的楼盘总值达350亿港元，公司的资金压力不大。＂邱达昌说。

远展董事总经理孔祥达补充，Queen's Wharf项目住宅部分料可于2017年开始预售首幢，赌场部分则于2017年开始兴建，料2022年投入营运。

该公司目前共有20个在售及未来数年推出市场预售的楼盘，分布于上海、广州、香港、澳洲柏斯及墨尔本、吉隆坡及伦敦。

对于近期亚洲多国货币以至人民币均贬值，孔祥达表示，公司在香港以外投资房地产，建筑费都会在当地借贷因此已对冲了汇率风险，但盈利则以港元入账，这部分没有对冲。

近期港股跟随外围大幅波动，加上港元相对走强及美国加息步伐渐近，令人关注未来或会影响本地资产价格，尤其是楼市。

邱达昌表示，虽然美国未来肯定会加息，但相信加幅不会太大。

＂即使每次加0.25(个百分点)，加两、三次，也不会对（香港）楼价影响太多，（影响）楼市主要是供求和价钱问题。＂他认为，楼价在800万港元以下的住宅会有较大支持。