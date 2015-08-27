香港个股：远东发展称澳洲赌场项目无资金压力，因楼盘预售款陆续回笼

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透香港8月27日 - 香港中型发展商--远东发展 周四表示，公司稍早与伙伴中标的澳洲昆士兰赌场度假村项目，其中的住宅部分建成后估计货值逾百亿港元，加上公司未来两、三年推出市场的香港、内地及海外的楼盘总货值达350亿港元，有足够资金回笼，现无集资需要。
远东发展主席邱达昌在股东周年大会后对记者表示，该位于澳洲第三大城市--布里斯本的Queen's Wharf娱乐区域及综合度假村、住宅项目，其中赌场及综合度假村部分总投资为20亿澳元（约110亿港元），远东发展及周大福企业各占25%权益，澳洲Echo 占50%。至于住宅开发部分，远展与伙伴之一的周大福企业各占50%股权。
他未有透露住宅部分的投资额，只表示项目可建楼面面积达150万平方尺，将分期兴建三幢共2,000个住宅单位，料建成后总货值达百多亿港元。
＂公司手头现金超过30亿港元，加上未来两、三年可预售的楼盘总值达350亿港元，公司的资金压力不大。＂邱达昌说。
远展董事总经理孔祥达补充，Queen's Wharf项目住宅部分料可于2017年开始预售首幢，赌场部分则于2017年开始兴建，料2022年投入营运。
该公司目前共有20个在售及未来数年推出市场预售的楼盘，分布于上海、广州、香港、澳洲柏斯及墨尔本、吉隆坡及伦敦。
对于近期亚洲多国货币以至人民币均贬值，孔祥达表示，公司在香港以外投资房地产，建筑费都会在当地借贷因此已对冲了汇率风险，但盈利则以港元入账，这部分没有对冲。
近期港股跟随外围大幅波动，加上港元相对走强及美国加息步伐渐近，令人关注未来或会影响本地资产价格，尤其是楼市。
邱达昌表示，虽然美国未来肯定会加息，但相信加幅不会太大。
＂即使每次加0.25(个百分点)，加两、三次，也不会对（香港）楼价影响太多，（影响）楼市主要是供求和价钱问题。＂他认为，楼价在800万港元以下的住宅会有较大支持。
远东发展午盘尾段股价涨3.82%，报2.99港元，过去一个月累计跌近26%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价