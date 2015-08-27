企业并购：淡马锡将与MBK合作竞购乐购韩国业务--消息人士

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 合作以对抗凯雷投资集团、KKR等竞购方
* 卡莱尔与新加坡政府投资公司(GIC)结盟
* 淡马锡罕见地与GIC进行抢购
路透新加坡8月27日 - 两名熟知事况人士向路透表示，新加坡国有的投资机构淡马锡控股 与着重在亚洲投资的私募基金业者MBK Partners合作，竞购英国超市运营商乐购 的韩国事业。
MBK已经投入收购这个估值达60亿美元的事业竞争中，而根据路透先前报导，竞购对手包括凯雷投资集团(Carlyle Group) ，以及包含Affinity Equity Partners和KKR & Co 在内的财团。
一年多前，淡马锡以约57亿美元收购了近四分之一的医美零售商、香港大亨李嘉诚旗下的屈臣氏集团(A.S. Watson)，为其史上最大单一投资，如今又对消费性产业展现买兴。
近几年来淡马锡一直分散投资，转进消费及生命科学等产业；该公司1,970亿美元投资组合中金融服务业的比重高达28%。
截至3月31日止，消费及房地产企业投资比重已经升至15%，而两年前则为11%。
一名淡马锡发言人不愿对收购乐购事业置评，目前尚无法联络上MBK的发言人。熟知此事的人士不愿具名，因事属机密。
消息人士称，这次淡马锡加入竞购产生了一个很罕见的情况，就是该公司成了新加坡政府投资公司(GIC)的竞争对手；GIC与凯雷投资集团合作竞购乐购韩国事业。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价