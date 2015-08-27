企业并购：淡马锡将与MBK合作竞购乐购韩国业务--消息人士

* 合作以对抗凯雷投资集团、KKR等竞购方

* 卡莱尔与新加坡政府投资公司(GIC)结盟

* 淡马锡罕见地与GIC进行抢购

路透新加坡8月27日 - 两名熟知事况人士向路透表示，新加坡国有的投资机构淡马锡控股 与着重在亚洲投资的私募基金业者MBK Partners合作，竞购英国超市运营商乐购 的韩国事业。

MBK已经投入收购这个估值达60亿美元的事业竞争中，而根据路透先前报导，竞购对手包括凯雷投资集团(Carlyle Group) ，以及包含Affinity Equity Partners和KKR & Co 在内的财团。

一年多前，淡马锡以约57亿美元收购了近四分之一的医美零售商、香港大亨李嘉诚旗下的屈臣氏集团(A.S. Watson)，为其史上最大单一投资，如今又对消费性产业展现买兴。

近几年来淡马锡一直分散投资，转进消费及生命科学等产业；该公司1,970亿美元投资组合中金融服务业的比重高达28%。

截至3月31日止，消费及房地产企业投资比重已经升至15%，而两年前则为11%。

一名淡马锡发言人不愿对收购乐购事业置评，目前尚无法联络上MBK的发言人。熟知此事的人士不愿具名，因事属机密。