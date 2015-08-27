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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 15:08 BJT

国际油市：全球市场忧虑缓解令油价反弹，但前景依然疲弱

0636GMT，近月布兰特原油期货 涨1.16美元或2.67%，报每桶44.30美元。美国近月原油合约 涨1.11美元，报每桶39.71。

美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，8月21日止当周原油库存减少550万桶，为6月初以来最大单周降幅，与分析师预估的增加100万桶相左。这与行业组织美国石油协会(API)周二晚间的报告相符。

不过一些人认为这并不表示库存开始进入减少的大趋势。“库存的突然减少应是美国原油进口下滑的结果，暗示本周可能是异常情况。”辉立期货的Daniel Ang说道。

尽管周四亚洲各市场回升，但该地区整体经济前景仍疲弱。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 张涛)

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