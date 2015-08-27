国际油市：全球市场忧虑缓解令油价反弹，但前景依然疲弱

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
0636GMT，近月布兰特原油期货 涨1.16美元或2.67%，报每桶44.30美元。美国近月原油合约 涨1.11美元，报每桶39.71。
美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，8月21日止当周原油库存减少550万桶，为6月初以来最大单周降幅，与分析师预估的增加100万桶相左。这与行业组织美国石油协会(API)周二晚间的报告相符。
不过一些人认为这并不表示库存开始进入减少的大趋势。“库存的突然减少应是美国原油进口下滑的结果，暗示本周可能是异常情况。”辉立期货的Daniel Ang说道。
尽管周四亚洲各市场回升，但该地区整体经济前景仍疲弱。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 张涛)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价