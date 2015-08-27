台湾汇市：台币实质交易区间偏升，因外资积极汇入及月底出口商抛汇

* 台币实质交易区间偏升 * 台股大涨令外资汇入力道扩大 * 明日台币实质交易区间暂看32.250-32.400 路透台北8月27日 - 台币兑美元 周四盘中一度升值逾4角，但终场在央行调节下微跌作收。交易 员指出，台股大涨令外资汇入力道扩大及出口商月底抛汇卖需增温，带动台币盘中高位来到32.302，创一周半 盘中新高，海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点也由溢价转为折价，且折价幅度颇深，短线台币交投可 望维持区间偏升格局。 交易员并表示，尽管韩元大致持平整理，难以提供台币明确方向，但盘面因外资卖汇需求强劲及部分海外 基金赎回款汇入，激励今日台币实质汇价趋升靠向32.40附近整理，且交投热络，合计台北外汇及元太外汇成 交量增至16.83亿美元，后续关注外资汇入力道能否持续及央行态度。 今日台币创一周半盘中高位，前波盘中高位为8月17日的32.170。今日台币实质交易区间在32.302-32.493 ，上日交易区间在32.400-32.679。交易员预估，明日实质汇价主要区间暂看32.250-32.400。 〞海外NDF折价幅度还蛮深的，带动台币现货走升。〞一位民营金控银行交易员说。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各天期美元/台币换汇点全面转为折价，且折价幅度明显放大。 其中指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.135/32.185，上日收在32.475。 资金流向方面，交易员指出，午后持续去化外资汇入需求，但汇入量能不若上午强劲，进口商则在32.400 下方陆续进场买汇，至于月底出口商抛汇卖需也陆续增温，料台币实质交易续处区间偏升态势。 台湾股市周四收涨1.41%至7,824.55点。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超64.76亿台币， 连续两个交易日卖超共156.34亿台币。 新兴亚洲货币周四上涨，因全球股市强劲反弹缓解了金融市场可能持续动荡的忧虑；与此同时，交易商察 觉印尼央行直接入市干预，则扶助卢比上升。 其中韩元兑美元 缩减涨幅，本地 交易时段收盘近持平，报1,185.2韩元，受到外资持续抛售本地股票所打压。上日收报1,186.0。 本周余日国际重要经济数据和事件： 8月27日(四)： 维也纳--西巴尔干峰会；美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研 讨会；欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话；第二季美国企业获利；美国国内生产总值 (GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。 8/28日(五)： 中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE) 物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.770 32.765 32.302-32.775 32.770 12.52 10.60 元太外汇经纪公司 32.771 32.766 32.330-32.771 32.771 4.31 4.36 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 0.005/0.020 美元/台币六个月期 -0.115/-0.080 -0.030/-0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜 审校 曾祥进)