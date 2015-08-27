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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 17:31 BJT

台湾汇市：台币实质交易区间偏升，因外资积极汇入及月底出口商抛汇

* 台币实质交易区间偏升
    * 台股大涨令外资汇入力道扩大
    * 明日台币实质交易区间暂看32.250-32.400

    路透台北8月27日 - 台币兑美元 周四盘中一度升值逾4角，但终场在央行调节下微跌作收。交易
员指出，台股大涨令外资汇入力道扩大及出口商月底抛汇卖需增温，带动台币盘中高位来到32.302，创一周半
盘中新高，海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点也由溢价转为折价，且折价幅度颇深，短线台币交投可
望维持区间偏升格局。
    
    交易员并表示，尽管韩元大致持平整理，难以提供台币明确方向，但盘面因外资卖汇需求强劲及部分海外
基金赎回款汇入，激励今日台币实质汇价趋升靠向32.40附近整理，且交投热络，合计台北外汇及元太外汇成
交量增至16.83亿美元，后续关注外资汇入力道能否持续及央行态度。
    
    今日台币创一周半盘中高位，前波盘中高位为8月17日的32.170。今日台币实质交易区间在32.302-32.493
，上日交易区间在32.400-32.679。交易员预估，明日实质汇价主要区间暂看32.250-32.400。
   
    〞海外NDF折价幅度还蛮深的，带动台币现货走升。〞一位民营金控银行交易员说。

    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各天期美元/台币换汇点全面转为折价，且折价幅度明显放大。
其中指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.135/32.185，上日收在32.475。
    
    资金流向方面，交易员指出，午后持续去化外资汇入需求，但汇入量能不若上午强劲，进口商则在32.400
下方陆续进场买汇，至于月底出口商抛汇卖需也陆续增温，料台币实质交易续处区间偏升态势。     
    
    台湾股市周四收涨1.41%至7,824.55点。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超64.76亿台币，
连续两个交易日卖超共156.34亿台币。 
    
    新兴亚洲货币周四上涨，因全球股市强劲反弹缓解了金融市场可能持续动荡的忧虑；与此同时，交易商察
觉印尼央行直接入市干预，则扶助卢比上升。 其中韩元兑美元  缩减涨幅，本地
交易时段收盘近持平，报1,185.2韩元，受到外资持续抛售本地股票所打压。上日收报1,186.0。 
    
 
    本周余日国际重要经济数据和事件：    
   
    8月27日(四)：    
    维也纳--西巴尔干峰会；美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研
讨会；欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话；第二季美国企业获利；美国国内生产总值
(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。
    
    8/28日(五)：    
    中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)
物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。    
      
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.770    32.765   32.302-32.775  32.770    12.52   10.60
                                                                         
 元太外汇经纪公司     32.771    32.766   32.330-32.771  32.771     4.31    4.36
                                                                         
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.060/-0.040          0.005/0.020
 美元/台币六个月期            -0.115/-0.080         -0.030/-0.010
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 詹静宜  审校 曾祥进)

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