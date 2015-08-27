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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 16:15 BJT

《分析》德国对中国出口昔为成长引擎，今为一大风险所在

大众汽车 上个月调降了本集团的全球汽车销量预估，并称在中国市场的销售料迎来停滞。中国是大众汽车最大的市场，之前数年的增长率都为双位数。

德国政府一直竭力将中国经济放缓给德国造成的影响描述为“有限”，并且仍坚持对今年德国经济增长1.8%的预估。

这令人对德国更成熟的外部市场报以期望，比如美国和欧盟市场。德国政府认为这些市场表现良好。

DIHK称，美国在今年上半年超过法国成为德国最大的出口市场，这是1961年以来所首见。但欧洲经济增长动能疲弱，因此对德国出口商而言，美国很可能是他们可指望的独一市场。

**更挑剔的选择**

即便中国需求仍然维持以往状态--中国政府仍将2015年经济成长率目标设在7%，但中国正在从德国的出口市场逐渐转向成为德国企业的竞争对手。

“中国公司正向产业链的高端迈进，将逐渐与德国公司形成竞争关系，”Kundnani说道，“德国企业面临的长期风险在于，将从大众产品的市场被挤压到奢侈品的缝隙市场。”

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