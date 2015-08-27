《分析》德国对中国出口昔为成长引擎，今为一大风险所在

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
大众汽车 上个月调降了本集团的全球汽车销量预估，并称在中国市场的销售料迎来停滞。中国是大众汽车最大的市场，之前数年的增长率都为双位数。
德国政府一直竭力将中国经济放缓给德国造成的影响描述为“有限”，并且仍坚持对今年德国经济增长1.8%的预估。
这令人对德国更成熟的外部市场报以期望，比如美国和欧盟市场。德国政府认为这些市场表现良好。
DIHK称，美国在今年上半年超过法国成为德国最大的出口市场，这是1961年以来所首见。但欧洲经济增长动能疲弱，因此对德国出口商而言，美国很可能是他们可指望的独一市场。
**更挑剔的选择**
即便中国需求仍然维持以往状态--中国政府仍将2015年经济成长率目标设在7%，但中国正在从德国的出口市场逐渐转向成为德国企业的竞争对手。
“中国公司正向产业链的高端迈进，将逐渐与德国公司形成竞争关系，”Kundnani说道，“德国企业面临的长期风险在于，将从大众产品的市场被挤压到奢侈品的缝隙市场。”
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价